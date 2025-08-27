Đời cay đắng của mỹ nhân đẹp nhất 'Hoàn Châu cách cách'

Ngày 26/8, Sina đưa tin mới đây chồng đại gia của nữ diễn viên Vương Diễm là Vương Chí Tài đã bị hạn chế chi tiêu, chủ đề này gây chú ý trên các trang mạng Trung Quốc.

Theo Mạng lưới công khai thông tin thi hành án Trung Quốc, Vương Chí Tài có nhiều lệnh hạn chế chi tiêu, lệnh gần nhất được lập vào ngày 23/5. Theo truyền thông Hong Kong, ông Vương Chí Tài đã phá sản, còn vướng nợ nần vì cờ bạc.

Vương Diễm kết hôn với đại gia bất động sản Vương Chí Tài năm 1997. Sau đó, dù nổi tiếng với phim Hoàn Châu cách cách, Võ Lâm ngoại sử, Vương Diễm gần như lui về ở ẩn, không tham gia các dự án phim.