Đội bóng V-League lên tiếng về vụ việc cầu thủ giả đau để né thi đấu

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin CLB HCM City nợ lương cầu thủ. Ngoài ra, còn có thông tin cầu thủ của đội bóng này giả đau để né thi đấu.

Trước những tin đồn này, CLB HCM City đã chính thức lên tiếng. Trong thông báo mới nhất, đội bóng này khẳng định: “Thời gian gần đây, một số tin đồn và bài viết bên lề đã lan truyền những thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh CLB và tinh thần cầu thủ.

Đội bóng xin khẳng định CLB chưa từng chậm trễ hay nợ bất kỳ khoản tiền nào của cầu thủ. Đây là nguyên tắc được duy trì xuyên suốt, thể hiện sự chuyên nghiệp và minh bạch.

CLB HCM City đang có chuỗi 2 trận thua liên tiếp (Ảnh: VPF).

Một số vấn đề phát sinh trong công tác nhân sự gần đây đến từ những yếu tố khách quan liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh và quy định đặc thù. CLB đang tích cực phối hợp để sớm hoàn tất, đảm bảo lực lượng ổn định cho mùa giải.

Thông tin cho rằng trong đội có cầu thủ “giả đau” để né tránh thi đấu, hoặc bất đồng với HLV trưởng là hoàn toàn sai sự thật. Một số cầu thủ hiện gặp chấn thương thực sự, đã được bác sĩ kiểm tra, chẩn đoán và xây dựng phác đồ điều trị cụ thể. CLB luôn đặt sức khỏe cầu thủ lên hàng đầu và sát cánh cùng họ trong quá trình hồi phục.

HCM City là một tập thể đoàn kết, chiến đấu vì màu cờ sắc áo và niềm tin của người hâm mộ. Toàn đội đang nỗ lực trên sân tập, hướng đến màn trình diễn tốt nhất tại trận đấu sắp tới trên sân Bình Dương”.

CLB HCM City khởi đầu V-League 2025/2026 thuận lợi bằng chiến thắng đậm trước HAGL. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Anh Đức lại thua liên tiếp 2 trận sau đó trước CAHN và Thể Công Viettel.

Sau 3 vòng đấu, HCM City đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Ở vòng đấu thứ 4, đội bóng này sẽ tiếp đón CLB Công an TP.HCM trên sân nhà diễn ra vào lúc 18h ngày 21/9.