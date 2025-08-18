Đội bóng ở Hà Nội thủ 6 con dao chém đối thủ trên sân, 20 giây xả nóng giận trả giá đắt

Kết luận giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh M. là 34%. Theo nội dung điều tra, tất cả hành vi phạm tội của các bị cáo đã được camera tại sân bóng ghi lại. Hành vi phạm tội diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng 20 giây.

Bản án sơ thẩm cho rằng, các bị cáo đã dùng dao tông chém vào vùng cổ tay trái, lưng trái, đùi trái của anh M. Nguyễn Đại Sơn đã xông vào dùng cùi trỏ đánh 1 phát trúng đầu anh M. Các bị cáo Hùng, Nam, Quân đều cầm dao định chém anh M. nhưng chưa chém được.

Sơn tìm mua được 6 dao tông để sẵn trong balô chờ “nghênh chiến”. Theo cáo buộc, khoảng 20h30 ngày 3/3/2024, tại sân bóng Thúy Lĩnh, hai đội tham gia đá bóng, rồi bắt đầu chửi bới nhau.

20 giây phạm tội của các bị cáo đã gây nên trọng án, tòa án cấp sơ thẩm buộc những người phạm tội phải trả giá bằng hơn 26 năm tù giam. Bản án sơ thẩm xác định, hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của người khác và trật tự xã hội được pháp luật bảo vệ. Vì vậy cần áp dụng hình phạt tù với mức phạt nghiêm khắc.

Với hành vi phạm tội nêu trên của các đối tượng, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cấo Dương Minh Khuê mức án 5 năm 8 tháng tù; Nguyễn Minh Hùng 36 tháng tù treo; Nguyễn Đại Sơn: 5 năm 6 tháng tù; Đào Vũ Nam 5 năm 6 tháng tù; Đoàn Minh Quân: 5 năm tù; Phan Chấn Nam: 5 năm tù.

Sau bản án sơ thẩm, người bị hại là anh M. có đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với các bị cáo. Anh M. và luật sư của anh đều cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, đề nghị HĐXX xem xét khởi tố thêm người liên quan. Theo luật sư của người bị hại, hành vi của các bị cáo có tính chất côn đồ, quá trình xảy ra va chạm có sự phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ cho nhau.

Có bị cáo dù không chém anh M. nhưng lại cầm dao đứng đó, vây hãm anh M., không cho nạn nhân chạy thoát, đồng thời cũng ngăn cản những người bên ngoài vào can ngăn...

Sau khi xem xét, HĐXX quyết định bác kháng của người bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm vì cho rằng nội dung kháng cáo của anh M. là không có căn cứ.