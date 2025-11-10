Đôi bạn Hà thành 'biến silicon thành da thịt' cho người khiếm khuyết

Mỗi sản phẩm là một câu chuyện đời Theo Trần Huy Hiệp và Đào Văn Phúc, khó nhất không phải là kỹ thuật, mà là thấu hiểu câu chuyện của khách hàng, bởi phía sau mỗi đơn đặt hàng là một bi kịch, một nỗi mặc cảm. Có người là công nhân bị mất ngón tay trong tai nạn lao động. Có cô gái trẻ mang dị tật bẩm sinh, luôn giấu bàn tay trong túi áo. Có cụ già chỉ ước có lại bàn tay để bế cháu mà không bị dè bỉu...

Khách hàng làm mũi giả đầu tiên đến với họ vào năm 2019. Người này sống ở TP.HCM, bị tai nạn từ nhỏ, trải qua 14 lần phẫu thuật và mất hết sụn mũi. Ngoại hình đặc biệt ấy khiến cô không xin được việc làm dù đã tốt nghiệp đại học. Sau khi nhận chiếc mũi silicon, cô gái rơi những giọt nước mắt mừng vui: “Tôi đã tìm lại được niềm tin để bước ra ngoài xã hội và trúng tuyển vào công việc mơ ước".

Khách hàng của Phúc và Hiệp không chỉ có người Việt. Có vị khách Thái Lan từng bay sang Hà Nội làm tay giả để chuẩn bị cho đám cưới. Một số người ở châu Âu, Trung Đông cũng gửi yêu cầu từ xa, vì chi phí làm bộ phận giả ở cơ sở này chỉ bằng một phần nhỏ so với sản phẩm cùng loại ở nước họ.

“Không ít khách hàng bật khóc khi nhận bộ phận giả làm bằng silicon. Có người đeo thử sản phẩm rồi nắm tay người thân mà nở nụ cười hạnh phúc, đó là giá trị tinh thần lớn nhất đối với chúng tôi”, Hiệp bộc bạch.

Một trong những khách hàng đặc biệt gắn bó với anh Hiệp và anh Phúc là diễn viên trẻ Phạm Tuấn Dũng (23 tuổi). Dũng bị mất bốn ngón tay từ năm lên 4, sau một lần nghịch máy thái rồi nhiễm trùng, buộc phải tháo khớp. Nỗi đau thể xác qua đi nhưng mặc cảm thì bám riết suốt thời niên thiếu. Khi tìm hiểu và biết khuyết tật hình thể là một trong những rào cản để thi vào trường nghệ thuật, Dũng buồn và tự ti vô cùng.

Diễn viên trẻ nhớ lại: "Trong những ngày chông chênh ấy, mình tình cờ tìm kiếm trên Google và thấy thông tin về một cơ sở chuyên chế tác tay chân silicon giả. Hồi đó cơ sở của hai anh mới mở, tôi bán chiếc xe máy cũ được 600 nghìn đồng, coi như là tất cả vốn liếng, đem theo số tiền ít ỏi đó tìm đến. May mắn, tôi trở thành một trong những khách hàng đầu tiên và được lấy mẫu ngón tay".

Khoảnh khắc đeo thử ngón tay silicon hoàn thiện, Dũng rưng rưng, cảm giác như mình có lại một phần cơ thể đã mất. Nhờ 4 ngón tay ấy, anh lấy lại sự tự tin và thi đỗ Trường Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Đến nay, dù đã được tặng thêm bộ ngón tay silicon mới, Dũng vẫn luôn giữ và đeo bộ đầu tiên như một kỷ vật đặc biệt. “Nếu không có chúng, sẽ chẳng có tôi của ngày hôm nay”, nam diễn viên chia sẻ. Anh đã tham gia một số bộ phim truyền hình như Độc đạo, Đi giữa trời rực rỡ…, tuy chỉ được giao các vai diễn nhỏ trong đó vẫn là minh chứng rõ ràng nhất cho nghị lực vượt qua mặc cảm, có sự tiếp sức thầm lặng của những bàn tay silicon do anh Hiệp, anh Phúc cùng cộng sự tạo nên.