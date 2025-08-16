"Đòi 60 triệu chuộc thi thể” đang gây phẫn nộ MXH: Người nhà nạn nhân xác nhận, chính quyền vào cuộc

Cụ thể; cháu lớn là N.N.A (9 tuổi, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ) mắc bệnh thần kinh (có sổ). Cháu nhỏ là N.P.T (7 tuổi, cùng ở địa chỉ trên). Bố của hai cháu đã mất cách đây 5 năm. Còn mẹ của các cháu là chị Hà Thị Thu H (sinh năm 1980), mắc bệnh trầm cảm, tinh thần không ổn định.

Khoảng 1h sáng ngày 13/8 chị H. rời khỏi nhà, gia đình tìm kiếm khắp nơi đến khoảng 15h chiều cùng ngày thì có người gọi điện báo thấy thi thể chị H. được người dân thuyền chài phát hiện ở đoạn cầu Vĩnh Thịnh - Sơn Tây.

Điều đáng nói, cộng đồng mạng rất quan tâm hành động được cho là thiếu tính nhân văn của người đã phát hiện thi thể nạn nhân. Để được nhận thi thể chị H. gia đình nạn nhân phải trả 60 triệu đồng theo yêu cầu của người phát hiện. Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình nạn nhân thỏa thuận nên được giảm xuống còn 50 triệu đồng.

“Khó khăn chồng chất nhưng gia đình nội ngoại 2 bên vẫn cố vay mượn khắp nơi để đưa chị về an táng”, thông tin chia sẻ từ người thân nạn nhân.