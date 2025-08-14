Đòi 200 triệu mới xuống xe, cô dâu khiến nhà trai bức xúc hủy cưới

Một đám cưới diễn ra vào đầu tháng 8 ở Thiểm Tây đã gây xôn xao cộng đồng mạng bởi màn đòi thêm tiền sính lễ của cô dâu.

Mẹ chồng tên Xi vô cùng lúng túng trước tình huống khó xử vì con dâu không chịu xuống xe. Bà gọi điện hỏi vay tiền và tìm sự giúp đỡ từ người xung quanh nhưng vẫn không thể gom đủ 60.000 NDT (hơn 200 triệu đồng) như yêu cầu của cô dâu.

Nghĩ đến đám cưới của con trai và danh dự gia đình, bà cố xuống nước để động viên cô dâu. Tuy nhiên, cô dâu kiên quyết không nhượng bộ, vẫn ngồi im trong xe, không có dấu hiệu bước xuống, khiến không khí ngày vui trở nên căng thẳng.