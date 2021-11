Đòi 1,6 tỷ bị con nợ đánh chết rồi phi tang: Vợ chồng thủ ác hầu tòa

TAND tỉnh Hải Dương vừa thông báo ngày 18/11 tới, TAND tỉnh Hải Dương sẽ xét xử sơ thẩm vụ án giết chủ nợ, đốt xác phi tang.



Hai bị cáo trong vụ án này là Cao Tài Năng (40 tuổi) và vợ Vũ Thị Mừng (38 tuổi), cùng ở phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.



Trong đó, Cao Tài Năng bị truy tố về tội "Giết người, Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể, hài cốt". Còn bị cáo Vũ Thị Mừng bị truy tố về tội "Che giấu tội phạm và Xâm phạm thi thể, hài cốt".



Bị hại trong vụ án ông là D.C.C. (47 tuổi, ở thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương).

Công an khám xét cửa hàng kinh doanh ở số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, TP Hải Dương Trước đó, phiên tòa này có lịch xét xử vào ngày 26/10, tuy nhiên Vũ Thị Mừng có đơn xin hoãn vì mới sinh con.



Theo tài liệu điều tra, Cao Tài Năng nợ ông C. số tiền 1,6 tỷ đồng. Khoảng 9 giờ ngày 28/11/2020, khi ông C. đi xe ôtô hiệu Mazda CX5 đến cửa hàng kinh doanh ở số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, TP Hải Dương của vợ chồng Cao Toàn Năng đòi nợ, Năng đã dùng gậy gỗ đánh nhiều nhát vào đầu ông C. khiến nạn nhân chết tại chỗ.



Sau đó, Năng lấy điện thoại, ôtô, đồng hồ và một số tài sản khác của ông C. Để tránh bị phát hiện, Năng đem thi thể nạn nhân đi đốt, vứt ở nhiều nơi.



Nhiều ngày không thấy ông C. về, điện thoại liên lạc không được, gia đình ông C. đã trình báo chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.

Vụ án được hé lộ khi đến ngày 11/6/2021, khi cơ quan công an nhận được tin báo phát hiện ôtô của ông C. để nhiều tháng tại một tuyến đường thuộc Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) không có người trông coi, quản lý.



Khám nghiệm chiếc Madza CX5, cơ quan điều tra phát hiện trên xe có dấu hiệu bị lau chùi, xóa dấu vết, mất camera hành trình.



Quá trình điều tra, xác minh thu thập tài liệu, đến ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 28/11/2020 tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương mà nạn nhân là ông Dương Công C.



Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Cao Tài Năng. Vợ của Năng cũng được xác định có liên quan đến vụ án với các tội danh che giấu tội phạm và xâm phạm thi thể, hài cốt.