'Đọc vị' Chiến lược hợp tác của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Bản thân một số nước “đầu tàu” EU đã đưa ra chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với nội dung này: Pháp cam kết tăng cường tập trận song - đa phương có Pháp tham gia và tự do đi lại tại Biển Đông; Đức cam kết tham gia tập trận chung và các “hình thức đa dạng” để hiện diện hải quân tại khu vực…

Tuy nhiên, văn bản mới khẳng định rõ ràng EU sẽ tiến hành nhiều tập trận chung hơn và điều tàu đến cập cảng nhiều hơn tại khu vực để bảo vệ tự do hàng hải – quan điểm khá gần với các tuyên bố của Mỹ tại khu vực.

Một điểm khác biệt về an ninh biển nữa là, văn bản tháng 4 nhắc đến hiện diện hải quân nhưng không nhắc tới tập trận hay diễn tập nào cụ thể, nhấn mạnh đóng góp “tự nguyện” của các quốc gia thành viên.

Sự nhất quán này càng đáng nói hơn khi: EU có truyền thống phản đối các hoạt động an ninh ở quá xa châu Âu và gần EU có nhiều khu vực biển chiến lược khác như Đại Tây Dương hay Địa Trung Hải; và EU có 27 thành viên với những lợi ích khác nhau nên khó thống nhất quan điểm.

Chiến lược cũng cho thấy hai thay đổi trong cách tiếp cận với khu vực. Nếu như trước đây, EU dựa trên những hoạt động rời rạc, ít phối hợp của một số nước (lớn) trong tổ chức, thì hiện giờ, EU nhấn mạnh phối hợp chung giữa các thành viên và với các đối tác.

Ngoài ra, nếu như trước đây EU chủ yếu thúc đẩy hiện diện kinh tế và chính trị tại khu vực, thì hiện giờ, EU đã san sẻ nguồn lực sang lĩnh vực an ninh, nhất là an ninh biển và an ninh phi truyền thống.

Mặc dù có nhiều nội dung cụ thể hơn, văn bản mới của EC vẫn còn nhiều vấn đề bỏ ngỏ. Văn bản không đề cập cạnh tranh Mỹ-Trung trong khu vực và vai trò của EU trong mối quan hệ này.

Văn bản cũng chưa có các phương hướng hợp tác cụ thể với Mỹ và Anh – hai quốc gia đang tăng cường hiện diện tại cùng khu vực.

Nếu không có phối hợp, việc gia tăng sự hiện diện của các nước ngoài khu vực có thể khiến cạnh tranh nước lớn tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thêm căng thẳng.

Bên cạnh đó, văn bản chưa làm rõ nội hàm một số khái niệm và ý tưởng hợp tác mới như Mạng lưới Ngoại giao mạng hay Thỏa thuận Đối tác số…

Văn bản của EC cũng phần nào bị “lu mờ” vì được đưa ra 1 ngày sau khi Anh, Mỹ, Australia công bố thỏa thuận quốc phòng AUKUS.

Như vậy, bản Chiến lược hợp tác của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của EC có nhiều nội dung cụ thể hơn so với văn bản trước đó của EU hồi tháng 4/2021, đặc biệt là về các sáng kiến hợp tác và vấn đề an ninh biển. Hy vọng, văn bản sẽ là tiền để củng cố quan hệ khu vực nói chung và Việt Nam nói riêng.