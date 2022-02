Dọc miền chân sóng

“Sau dịch, mọi chi phí cho chuyến biển đều tăng cao, bởi hiện giá dầu tăng chóng mặt so với trước. Đặc biệt, việc tìm bạn thuyền đi biển của chủ tàu cũng rất khó khăn. Như tàu tôi hành nghề lưới cản (lưới rê) cần đến 12 bạn thuyền, nhưng khổ nỗi, tìm bạn thuyền trong tỉnh đi biển không đủ. Do đó, tôi phải thuê xe đưa bạn thuyền ngoài tỉnh ra vào để đi biển nên thêm tốn kém. Không những thế, để đi biển, chúng tôi còn phải đảm bảo các thủ tục, giấy tờ, xét nghiệm Covid-19 đảm bảo an toàn trước khi lên tàu”, ngư dân Trần Đức Bảo chia sẻ.

Cách tàu ngư dân Bảo không xa là tàu KH 91791 TS, hành nghề lưới cản của ngư dân Hồ Văn Quyền, ở phường Vĩnh Phước đang tiếp nguyên liệu 6.000 lít dầu và 800 cây đá để chuẩn bị vươn khơi “săn” cá ngừ đại dương… Gặp tôi, ông Quyền cho biết, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh từng bước được kiểm soát, tàu ông cũng như nhiều tàu khác được bám biển trở lại nên rất phấn khởi. Vì gần 4 tháng tàu nằm bờ nên ngư dân đều khó khăn. Vì vậy, ông hy vọng chuyến biển vươn khơi trở lại này, các tàu đánh bắt đều thuận lợi, trở về cập cảng mang đầy ắp cá để phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội địa, cũng như phục vụ xuất khẩu.

Lúc khó khăn nhất cũng là lúc ngư dân Khánh Hòa cho thấy bản lĩnh của mình. Cùng sự hỗ trợ tích cực của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương, để tích cực bám biển trong điều kiện khó khăn chồng chất, ngư dân Khánh Hòa đã có nhiều phương cách, đồng lòng cùng nhau trong những chuyến biển xa bờ. Chất lượng cũng như sản lượng đánh bắt được nâng cao thông qua việc đóng tàu lớn hơn có sức vươn khơi xa cũng như sức chứa lớn.

Đời ngư phủ phải đối mặt với nhiều bất trắc, hiểm nguy, song với họ, biển cả là Tổ quốc, là chủ quyền thiêng liêng. Niềm vui mới lại tràn về, ngoài kia biển như bừng sáng lên, ngư dân Khánh Hòa đang kỳ vọng một mùa biển mới…