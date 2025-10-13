Độc lạ khu rừng giữa lòng đô thị Đà Nẵng, cả làng chung sức bảo vệ

Giữa vùng đô thị đang phát triển nhanh của phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, khu rừng Trung Sơn rộng khoảng 13ha xanh mướt quanh năm, như một ốc đảo nằm lọt giữa hai tuyến đường lớn Nguyễn Tất Thành nối dài và đường vành đai.

Bốn bề là các khu công nghiệp, khu tái định cư, khu đô thị mới…, cánh rừng vẫn là “lá phổi xanh” hiếm hoi giữa lòng thành phố.

Với người dân Trung Sơn, rừng không chỉ là mảng xanh che chở làng qua bao mùa bão tố, mà còn là ký ức, chứng tích của lịch sử và biểu tượng tinh thần cộng đồng – nơi họ từng gắn bó, bảo vệ, giữ gìn từng gốc cây, từng tấc đất qua chiến tranh và cả giữa làn sóng đô thị hóa.

Rừng Trung Sơn xanh ngát giữa lòng đô thị Đà Nẵng

Ông Hà Thúc Vinh, Tổ trưởng dân phố Trung Sơn, chia sẻ, ngay từ những năm đầu sau khi đất nước thống nhất, người dân Trung Sơn đã cùng nhau lập hương ước bảo vệ rừng, được truyền qua nhiều thế hệ.