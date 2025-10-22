Độc lạ chủ quán chè '3 không', hết rồi mai đến nhé!

Chủ quán là cô Nguyễn Thị Thu Hà, năm nay khoảng 60 tuổi. Lúc nào cũng thấy cô diện áo bà ba, cười nói vui vẻ xởi lởi. Khách đông, lại đang xếp hàng đợi, nên hầu như không lúc nào cô Hà ngơi tay. Cầm chiếc ly cối trên tay, cô thoăn thoắt múc lần lượt đủ các loại đậu cho vào, ít dừa non, rồi chan nước cốt dừa, nước đường thắng, thêm đá, rắc đậu phộng quế rang...

Tiệm chè cô Hà là một trong những quán chè nổi tiếng, lâu đời tại Thủ Dầu Một. Quán tận dụng mặt bằng gia đình, không gian bình dị, bàn ghế kê thấp, là điểm đến quen thuộc của nhiều thế hệ người dân địa phương lẫn du khách gần xa. Bà con Việt kiều từ nước ngoài về, nghe tiếng, cũng “chịu khó” vượt hơn 30 km từ trung tâm thành phố về đây ăn chè.

Đều đặn mỗi ngày, cứ thế, bất kể nắng mưa, tiệm chè cô Hà nằm ngay trung tâm phường Thủ Dầu Một, TP.HCM lại tấp nập thực khách, số đông là “take away” - mua mang đi. Quán mở cửa từ 14 giờ, sau ba tiếng đồng hồ là... vét nồi, hết sạch. Đi ngang con đường Võ Thành Long yên bình, thấy căn nhà nhỏ có gốc bàng lá xanh non mơn mởn chắn trước cửa tiệm, hàng người đứng xếp hàng trật tự chờ mua chè, thì đúng địa chỉ.

Các nguyên vật liệu nấu chè đều được cô Hà tuyển chọn kỹ càng. Nước đường được thắng từ đường Mỹ Tho, nước dừa trong và lá dứa.

Tiệm chè cô Hà có đầy đủ các loại chè truyền thống.

Menu chè ở đây đồng giá 20.000 đồng, riêng sâm bổ lượng là 25.000 đồng. Chủ quán “lấy công làm lời”. Nhiều thực khách đánh giá chè cô Hà “vừa rẻ vừa no”. Mỗi phần, dù bất kể là ly chè, ly sâm bổ lượng, hay dĩa bánh chuối, đều vun đầy lên, trông rất bắt mắt.

Quán có tổng chừng 15-16 món, ngoài chè đậu các loại còn có xôi vò cơm rượu, sâm sa sâm sáo bánh lọt, chè chuối chưng... Đặc biệt, có các loại chè bán theo ngày để “đổi món”, nghĩa là thực khách phải đến đúng hôm mới có thể thưởng thức. Trôi nước - thứ 7. Đậu trắng, thứ 5. Chè bắp: thứ 4. Khoai môn? Thứ 3 nhé. Còn riêng tôi, tôi lại “khoái” món chè hạt điều sầu riêng, thứ 2 mới có. Món này ít nơi nào thấy. Hạt điều được nấu kỹ với nếp và nước cốt dừa, nếm vào bùi, ngọt, dẻo, mềm, thêm sầu riêng thơm lừng.

Các nguyên liệu được cô Hà chọn kỹ. Ngay cả công đoạn nấu chè, cũng đích thân tự tay làm, vì để người khác nấu, dù là phụ nấu, cô cũng không ưng ý. Để có cả chục món chè bày bán, mỗi ngày, cô phải chuẩn bị từ sáng sớm, loay hoay với đủ công đoạn. Tươm tất đâu đó, thì đã quá trưa, kịp đến đầu giờ chiều mở hàng.

Chè thì, chúng ta biết rồi, đâu phải chỉ cho hết các nguyên liệu vào, nấu lên một lần là xong! Phải tỉ mẩn từng chút một. Chẳng hạn, theo cô Hà chia sẻ, nước đường - thứ “kết nối” các thành phần trong ly chè với nhau - được thắng từ đường Mỹ Tho với nước dừa trong, cùng lá dứa, cho thành phẩm vàng ươm, “thiệt kẹo” mới ngon. Nước đường được để riêng, để tiện gia giảm độ ngọt cho từng ly chè tùy khẩu vị thực khách.