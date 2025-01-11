Độc đáo ngôi chùa 'xe duyên' cách Hà Nội hơn 100km, níu chân khách thập phương

Trải qua gần 1.000 năm, am thờ ấy nay đã trở thành chùa Đại Bi sừng sững, uy nghi giữa lòng xứ thành Nam, thu hút hàng nghìn tín đồ Phật tử, du khách tới tham quan, chiêm bái hàng năm.

Theo truyền thuyết dân gian, từ hàng trăm năm trước, Thánh tổ Từ Đạo Hạnh cùng mẹ từng dừng chân tại nơi này, lập am nhỏ thờ Phật.

Là một trong những điểm đến tâm linh quen thuộc ở địa phương, chùa Đại Bi gây ấn tượng với du khách bởi không gian kiến trúc độc đáo, ẩn chứa ý nghĩa rất sâu sắc. Chùa có tới 60 gian, phần lớn làm bằng gỗ lim. Toàn bộ di tích có bố cục cân đối chắc khỏe.

Trước đây, khi đường sá còn chưa thuận tiện, người dân ở xa đi trẩy hội có khi kéo dài cả tháng. Thời điểm đó chưa có dịch vụ nhà trọ, khách sạn nên bà con đến chiêm bái, tham quan thường nghỉ lại ngay tại hành lang chùa.

Vì vậy, để người dân thập phương có nơi nghỉ ngơi trong những ngày lễ hội, chùa được thiết kế với các gian làm bằng gỗ lim, vừa bền, vừa đẹp lại thông thoáng”, trụ trì Thích Bản Thức chia sẻ.

Ngoài điểm nhấn về kiến trúc, chùa Đại Bi còn gây ấn tượng với du khách về sự linh thiêng. Ở đây, người dân thường truyền tai nhau về các “mối lương duyên” được đơm hoa kết trái qua những dịp lễ hội ở chùa: “Hai mươi phát tấu chùa Bi/ Trai đi được vợ, gái đi được chồng”.

Thầy Thích Bản Thức cho rằng: “Vốn dĩ không có sự sắp đặt nào cả. Vì lễ hội chùa Đại Bi rất linh thiêng, đông đảo người dân từ khắp nơi đổ về đây, trai gái đủ cả. Thế là họ tự nhiên 'va' vào nhau”.