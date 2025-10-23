Độc đáo ngôi chùa Núi Nổi giữa nước lũ miền Tây

Mỗi mùa nước lũ miền Tây, giữa cánh đồng mênh mông xã Tân An (tỉnh An Giang), Phù Sơn tự hay còn gọi là chùa Núi Nổi, lại trở thành điểm đến đặc biệt của người dân và du khách thập phương.

Phù Sơn tự hay còn gọi là chùa Núi Nổi ở An Giang.

Ngôi chùa nổi tiếng không chỉ bởi vẻ đẹp thanh tịnh giữa đồng nước, mà còn bởi giá trị tâm linh và lịch sử sâu sắc.

Với khuôn viên 30.000 m2, chùa xây dựng nhiều công trình quy mô, trong đó nổi bật là tượng Phật A Di Đà cao 42m và tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao 21m, uy nghi giữa không gian tĩnh mịch.