Độc đáo ngôi chùa Núi Nổi giữa nước lũ miền Tây

Mỗi mùa nước lũ miền Tây, giữa cánh đồng mênh mông xã Tân An (tỉnh An Giang), Phù Sơn tự hay còn gọi là chùa Núi Nổi, lại trở thành điểm đến đặc biệt của người dân và du khách thập phương.
Ngôi chùa nổi tiếng không chỉ bởi vẻ đẹp thanh tịnh giữa đồng nước, mà còn bởi giá trị tâm linh và lịch sử sâu sắc.
Với khuôn viên 30.000 m2, chùa xây dựng nhiều công trình quy mô, trong đó nổi bật là tượng Phật A Di Đà cao 42m và tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao 21m, uy nghi giữa không gian tĩnh mịch.
Điều kỳ lạ là vào mùa nước nổi (từ tháng 8 đến tháng 11 âm lịch), xung quanh ngập trắng nước phù sa, nhưng ngôi chùa vẫn cao ráo, nổi lên giữa mặt nước như đóa sen tinh khiết.
Buổi chiều, khu vực quanh chùa trở nên nhộn nhịp. Du khách đến tắm nước, hóng mát, thưởng thức đặc sản địa phương trong không khí thanh bình.
Anh Đặng Tường Duy (TP.HCM) chia sẻ: “Thấy thông tin về chùa Núi Nổi trên mạng xã hội nên tôi và bạn bè tìm đến. Ở đây không chỉ được ngắm cảnh đẹp mà còn cảm nhận được sự gần gũi, bình yên hiếm có”.
Không chỉ là điểm du lịch tâm linh, chùa Núi Nổi còn là di tích lịch sử cách mạng gắn liền với căn cứ Giồng Trà Dên, nơi từng đào tạo cán bộ, chế tạo vũ khí và nuôi giấu cách mạng trong thời kháng chiến.
Hàng năm, lễ vía Sơn Thần ngày 10 tháng 8 âm lịch thu hút hàng ngàn người dân và phật tử khắp nơi tìm về, thắp nén hương cầu bình an, mùa màng bội thu.
Hòa quyện giữa tâm linh, thiên nhiên và lịch sử, chùa Núi Nổi trở thành biểu tượng độc đáo của vùng sông nước miền Tây.