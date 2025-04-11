Độc đáo công nghệ ‘lông nhím’ biến xe tăng Nga thành ‘quái vật bất tử’, ‘xé xác’ drone Ukraine từ xa

Một con ‘quái vật thép’ khổng lồ, phủ đầy những que sắt nhọn tua tủa, lao mình qua chiến trường Ukraine. Đó chính là ‘lông nhím’ - công nghệ bảo vệ thô sơ nhưng hiệu quả chết người của xe tăng Nga, khiến hàng loạt UAV tự sát FPV của Ukraine bị hỏng hóc hoặc nổ tung từ xa, trước khi kịp tiếp cận mục tiêu.

Đằng sau vẻ ngoài ‘xấu xí’ ấy là một giải pháp chiến lược thông minh, đang buộc cả hai bên phải suy nghĩ lại về tương lai của tác chiến thiết giáp hiện đại.

Liệu đây có phải là bước ngoặt công nghệ rẻ tiền thay đổi cục diện xung đột Nga-Ukraine 2025?