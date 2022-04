Doanh thu YouTube gây thất vọng

Trong quý I, doanh thu của Alphabet đạt 68,01 tỷ USD , tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng thấp hơn dự báo từ nhà phân tích ( 68,11 tỷ USD ). Trong khi đó, doanh thu quảng cáo tăng từ 44,68 tỷ USD lên 54,66 tỷ USD .

Tuy nhiên, doanh thu quảng cáo của YouTube lại gây thất vọng với 6,87 tỷ USD , thấp hơn mức 7,51 tỷ USD do nhà phân tích dự đoán. Kết quả cho thấy thị trường quảng cáo kỹ thuật số bị ảnh hưởng do lo ngại lạm phát, cùng nhiều lý do khác như thay đổi chính sách quyền riêng tư trên iOS, gián đoạn chuỗi cung ứng, thiếu hụt lao động, đối thủ cạnh tranh lớn...