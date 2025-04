Doanh thu tội phạm mạng kiếm được tương đương nền kinh tế lớn thứ ba thế giới

Thực trạng và những thách thức đặt ra cho đội ngũ nhân lực làm an ninh mạng tại Việt Nam cũng như trên toàn cầu là một nội dung được nhiều diễn giả quan tâm, chia sẻ tại sự kiện Gặp mặt hội viên Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - NCA 2025 diễn ra ngày 11/4.

Thượng tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng A05 nhận xét: Tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn ra ngày càng phức tạp, với các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Ảnh: M.S

Theo thượng tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – A05 (Bộ Công an), bên cạnh những mặt tích cực, không gian mạng còn đặt ra những nguy cơ, thách thức với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Cùng với đó, hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng của các nhóm tin tặc, lộ mất thông tin, dữ liệu cá nhân diễn ra ngày càng nguy hiểm. Tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn ra ngày càng phức tạp, với các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.