Doanh thu hàng miễn thuế giảm, DN gắn với ‘vua hàng hiệu’ Hạnh Nguyễn chững lại

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của “vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn, vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2025 với mức sụt giảm đáng kể về lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của SASCO trong quý đạt 804,8 tỷ đồng, giảm 22,5 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm đến nay, SASCO ghi nhận doanh thu 1.339 tỷ đồng.