Doanh số thị trường ô tô ảm đạm, cung nhiều hơn cầu

Khởi đầu cho quý II/2025, doanh số toàn ngành bán ra 43.643 xe (bao gồm các thành viên Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam - VAMA, Hyundai và VinFast), giảm 11% so với tháng liền kề, trong đó hầu hết các hãng đều giảm doanh số, trừ Toyota và Mazda. Phần lớn các mẫu ô tô ghi nhận làm cho doanh số "tụt dốc" trong tháng 4 là từ hai thương hiệu cũng được khá nhiều người Việt ưa chuộng là Hyundai hay Mitsubishi.

Bất ngờ nhất là Xpander với doanh số được ghi nhận giảm khoảng 61,6% so với tháng 3/2025, (từ 2.530 xe giảm xuống 972). Kết quả này khiến mẫu xe Nhật rớt khỏi Top 3 những mẫu xe bán chạy nhất thị trường tháng 4/2025.

Mitsubishi Xforce cũng từng là cái tên "tân binh" đầy triển vọng khi đột phá trở thành mẫu B-SUV bán chạy nhất năm 2024, lũy kế doanh số đạt 14.407 xe. Tuy nhiên, bước sang tháng 4/2025 Xforce lại gặp nhiều khó khăn trong chiến trường chạy đua doanh số và chưa một lần quay trở lại được vị trí dẫn đầu.

Doanh số của Xforce ghi nhận mức sụt giảm tới 35,4% trong tháng 4/2025, đánh dấu đây là mức giảm nhiều nhất trong phân khúc SUV cỡ B và B+. Mặc dù Xforce có ưu đãi giảm giá lớn trong tháng 4 như chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, một số đại lý còn khuyến mãi trực tiếp vào giá bán lên tới 65 triệu đồng đối với VIN 2024, nhưng vẫn không thể cải thiện sức tiêu thụ.

Một số mẫu xe của Hyundai cũng phải chịu chung “số phận” với Mitsubishi. Đơn cử như - Santa Fe, từng là sản phẩm “hot” nhất phân khúc khi mới ra mắt, nhưng đến thời điểm này, doanh số được xem là thấp kỷ lục trong tháng 4 khi chỉ bán được 129 chiếc. So với tháng trước đó, sức tiêu thụ của mẫu crossover cỡ D này giảm tới 68,4%, mặc dù đã được ưu đãi giảm hơn 100 triệu đồng tại đại lý cho xe VIN 2024.

Một mẫu xe nữa của Huyndai cũng từng bán chạy nhất phân khúc sedan hạng B và góp mặt trong danh sách Top 10 mẫu ô tô bán chạy nhất thị trường tháng 3 là Accent, thì sang tháng 4 cũng phải “điêu đứng” khi chứng kiến doanh số giảm gần 46%, chỉ đạt 568 xe.

Mặc dù cũng áp dụng chính sách ưu đãi lớn lên tới 75 triệu đồng với những xe được sản xuất trong năm 2024 (VIN 2024) nhưng có vẻ vẫn chưa đủ để Accent vượt được sóng gió khiến doanh số sụt giảm mạnh. Lại một lần nữa trong năm, mẫu Hyundai Accent tụt xuống vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng phân khúc tháng 4 - đứng sau Toyota Vios (773 xe) và Honda City (957 chiếc)..

Như vậy, sau hai tháng (2 và 3/2025) tăng trưởng liên tục, sức tiêu thụ ô tô ở thị trường trong nước đã có chiều hướng suy giảm trong tháng 4/2025. Ngoại trừ Toyota và Mazda, hàng loạt thương hiệu Nhật còn lại như Mitsubishi, Honda, Isuzu, Suzuki đều giảm doanh số.

Theo chuyên gia - Nguyễn Tuấn Sơn (người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh xe ô tô tại Hà Nội), có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm này, trong đó phải kể đến việc nhiều hãng xe Nhật đã không còn “tha thiết” với chặng đua nước rút về doanh số cho năm tài chính 2024, trong tháng 4, một số chương trình khuyến mãi đã được cắt giảm. Một khía cạnh khác là ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô. Trong tháng 4, các kênh đầu tư vàng, chứng khoán liên tục biến động, làm ảnh hưởng đến kế hoạch chi tiêu của người dân với các mặt hàng giá trị cao như ô tô. Người mua thì ít, người bán thì nhiều, vì vậy sự cạnh tranh giữa các mẫu mã và các hãng xe thêm phần gay cấn.

VinFast cũng ghi nhận doanh số giảm trong tháng 4/2025, tuy nhiên theo đánh giá thì VinFast vẫn dẫn đầu các phân khúc xe cỡ nhỏ gầm cao nhờ các mẫu xe VF 3, VF 5 và VF 6.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 4/2025, doanh số bán hàng của thành viên Hiệp hội đạt 29.585 xe, giảm 7% so với tháng 3/2025 tăng 21% so với tháng 4/2024.

Trong đó, doanh số xe du lịch đạt 20.766 xe; 8.619 xe thương mại và 200 xe chuyên dụng. So với tháng 3/2025, doanh số xe du lịch giảm 7%, xe thương mại giảm 7%, xe chuyên dụng tăng 11%.

Tính về nguồn gốc, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 13.890 xe, giảm 7% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 15.695 xe, giảm 7% so với tháng trước.

Nếu tính tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 4/2025 tăng 23% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 22%, xe thương mại tăng 27% và xe chuyên dụng tăng 49% so với cùng kỳ năm 2024. Cũng tính đến hết tháng 4/2025, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 13% trong khi xe nhập khẩu tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái.