Doanh số sụt giảm mạnh, Mitsubishi Xpander suýt bị đối thủ Toyota Veloz đuổi kịp

Với doanh số bán hàng tháng 8/2025 chỉ đạt 263 xe, giảm 34% so với tháng 7, KIA Carnival tụt xuống vị trí thứ 4 trong top 5 xe MPV bán chạy nhất tháng. Trong khi đó, doanh số cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng 8 của mẫu MPV cỡ lớn này đã đạt 3.232 xe.

Dù bị người em Veloz Cross vượt mặt trong 4 tháng liên tiếp nhưng tính theo doanh số lũy kế 8 tháng đầu năm, Innova Cross vẫn đứng ở vị trí thứ 2 toàn phân khúc dù mẫu xe này không hề được hưởng ưu đãi từ hãng. Toyota Innova Cross hiện có hai phiên bản: bản xăng 2.0 V (810 triệu đồng) và hybrid 2.0 HEV (990 triệu đồng).

Toyota Innova Cross xếp ở vị trí thứ 3 trong tháng 8/2025 với doanh số bán hàng đạt 577 xe, giảm 19,5% so với tháng trước. Tổng doanh số cộng dồn 8 tháng năm 2025 đạt 4.739 xe.

Tuy vẫn là con số khiêm tốn so với các đối thủ xếp trên nhưng cần nhớ rằng KIA Carnival hiện là mẫu xe có giá bán cao nhất trong phân khúc xe MPV cỡ lớn phổ thông, từ 1,299-1,849 tỷ đồng. Hiện tại, hãng xe Hàn Quốc đang ưu đãi 15 triệu đồng cho bản Signature 7 chỗ trong khi bản 1.6 Turbo Hybrid Signature 7S​ có mức ưu đãi cao nhất 65 triệu đồng.

Thực tế, giống như Toyota Innova Cross, mẫu xe này rất hiếm khi được hãng ưu đãi. KIA Carnival vẫn được nhiều người dùng ưa chuộng nhờ không gian rộng rãi và trang bị tiện nghi cao cấp phù hợp với đại gia đình đông người.

Với doanh số bán hàng trong tháng 8/2025 đạt 259 xe, giảm 22,2% so với tháng 7, Honda BR-V vẫn tiếp tục duy trì vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng. Tính từ đầu năm đến hết tháng 8, mẫu xe MPV cỡ nhỏ này của Honda đã bán được 2.570 xe - con số đủ an toàn để Honda BR-V giữ vững vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng phân khúc xe MPV 8 tháng đầu năm.

Giá bán cao là nguyên nhân khiến Honda BR-V khó cạnh tranh được với các đối thủ trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ. Ảnh: HVN

Hiện tại, giá bán của Honda BR-V từ 629-705 triệu đồng, cao hơn so với các đối thủ xếp trên. Đây được xem là lý do mẫu xe này khó có thể bứt phá được doanh số bán hàng. Dù vậy, để cải thiện sức mua, mẫu MPV 7 chỗ của Honda cũng đang được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Ở nửa sau bảng xếp hạng, các vị trí lần lượt thuộc về KIA Carens (232 xe), Hyundai Stargazer (228 xe), Suzuki XL7 (219 xe), Hyundai Custin (118 xe) Avanza (80 xe). Các vị trí này cũng không thay đổi so với tháng 4 trước đó. Ở cuối bảng xếp hạng là Toyota Innova và Toyota Alphard đều ghi nhận đà giảm khi chỉ bán được lần lượt là 28 xe và 21 xe.