Doanh số ô tô toàn cầu tăng kỷ lục

Tuy nhiên, doanh thu toàn ngành lại giảm 2%, chỉ còn 1,4 nghìn tỷ USD, kéo theo giá bán trung bình mỗi xe giảm từ 38.084 USD xuống còn 36.074 USD. Nguyên nhân chủ yếu đến từ cuộc chiến giá khốc liệt tại Trung Quốc, khiến lợi nhuận của nhiều hãng xe sụt giảm bất chấp doanh số tăng.

Theo số liệu của JATO Dynamics tổng hợp từ 34 tập đoàn sản xuất ô tô lớn, tổng lượng xe bán ra toàn cầu trong nửa đầu năm 2025 đạt 37,6 triệu chiếc, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2024. Toyota, BYD và Geely là ba cái tên đóng góp nhiều nhất vào mức tăng trưởng này, đủ để bù đắp phần sụt giảm đến từ Stellantis và Tesla.

Trong đó, các nhà sản xuất Trung Quốc như BYD và Geely ghi nhận mức tăng trưởng sản lượng ấn tượng, lần lượt 33% và 47%. Nhưng doanh thu của BYD chỉ tăng 14%, còn Geely gần như không đổi. Dù vậy, BYD đã vươn lên vị trí thứ sáu toàn cầu về sản lượng trong nửa đầu năm nay.

Điều đáng lo ngại hơn là mức giảm sâu về lợi nhuận của ngành. Cụ thể, lợi nhuận hoạt động (sau khi trừ chi phí bán hàng và quản lý) của toàn ngành đã giảm 23%, còn 122,2 tỷ USD. Trong đó, Stellantis và Nissan chịu mức sụt giảm mạnh nhất, tiếp theo là Mercedes-Benz, Ford, Tesla, Volkswagen, BMW, Honda và Kia.

Lợi nhuận ròng toàn ngành thậm chí còn lao dốc 69%, xuống chỉ còn 26,6 tỷ USD - mức thấp nhất trong nhiều năm. Biên lợi nhuận ròng trung bình từ 6,1% giảm xuống chỉ còn 2%, phản ánh rõ rệt tình trạng bất ổn của thị trường ô tô toàn cầu.