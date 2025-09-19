Doanh số liên tục lao dốc, Toyota Camry vẫn 'vô đối' ở phân khúc sedan cỡ D

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) mới đây đã công bố doanh số bán hàng tháng 8/2025. Sau khi Mazda6 đã tạm ngừng phân phối, phân khúc sedan cỡ D hiện tại chỉ còn 3 mẫu xe gồm Toyota Camry, KIA K5 và Honda Accord, ghi nhận 199 xe được tiêu thụ, giảm 7,4% so với tháng trước. Trong số đó, Toyota Camry đóng góp 175 xe, tương ứng 86,6% thị phần.

Toyota Camry đã có tháng thứ 4 liên tiếp sụt giảm doanh số bán hàng trong năm 2025. Ảnh: TMV

Thống kê cho thấy, dù vẫn ở ngôi đầu trong phân khúc sedan cỡ D nhưng kết quả bán hàng trong những tháng qua của Camry đang cho thấy những dấu hiệu không mấy khả quan.

Doanh số lao dốc sau khi đạt đỉnh