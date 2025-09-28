Doanh số bết bát, sedan hạng D đã hết thời?

Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), phân khúc sedan hạng D tiếp tục ảm đạm khi khép lại tháng 8 chỉ bán ra 199 xe, giảm thêm 16 chiếc so với tháng trước và đánh dấu tháng thứ 4 liên tiếp sụt giảm doanh số. Trong đó, đáng chú ý là mẫu Mazda 6 không tiêu thụ được chiếc nào, cộng dồn 8 tháng đầu năm cũng chỉ đạt vỏn vẹn 56 xe. Thực trạng này khiến nhiều đại lý ngừng nhập hàng, làm dấy lên dự đoán mẫu xe này đang âm thầm rút khỏi thị trường.

Sự đi xuống của Mazda 6 phản ánh bức tranh chung của sedan hạng D, dòng xe từng là lựa chọn đẳng cấp của giới doanh nhân và các gia đình khá giả. Ngay cả Toyota Camry, biểu tượng nhiều năm liền của phân khúc này, cũng không tránh khỏi khó khăn. Dù đã ra mắt thế hệ mới nhưng lượng xe bàn giao trong tháng 8 chỉ đạt 175 chiếc, giảm gần 10% so với tháng trước. Lũy kế 8 tháng, lượng tiêu thụ chỉ đạt 1.531 xe, chiếm tới 87% thị phần toàn phân khúc, phần còn lại chủ yếu thuộc về Kia K5. Honda Accord và Mazda 6 hầu như không còn đóng góp đáng kể.

Tổng doanh số sedan hạng D từ đầu năm mới đạt 1.768 chiếc - một con số rất nhỏ nếu so với thời hoàng kim của dòng xe này. Cụ thể, khoảng một thập niên trước, sedan hạng D với những cái tên như Toyota Camry, Honda Accord, Mazda 6 hay Kia Optima từng là thước đo của sự thành đạt. Xe có thiết kế sang trọng, nội thất rộng rãi, tiện nghi hiện đại, phù hợp cho các doanh nhân hoặc gia đình mong muốn thể hiện vị thế. Camry từng đạt doanh số hơn 1.000 xe/tháng. Mazda 6 và Kia Optima (tên mới là Kia K5) cũng tạo dựng được tệp khách hàng riêng, góp phần làm thị trường sôi động.