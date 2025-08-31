Doanh nhân Viết Anh Mạnh, nhà sáng lập 'Vùng cao phototour' : 'Cái đẹp không hẳn là sự hào nhoáng bên ngoài…'

Nhiếp ảnh gia, doanh nhân Viết Anh Mạnh

Bị ngấm nem say của nhiếp ảnh

Trái với phong cách “bụi bặm”, “hầm hố” thường thấy ở “dân nhiếp ảnh”, Viết Anh Mạnh khá giản dị và kiệm lời. Chỉ khi nào nói về ảnh, cái “chất men say” và niềm đam mê trong anh mới bộc lộ.

Viết Anh Mạnh đến với nhiếp ảnh từ rất sớm, nhưng phải đến 4 năm sau khi ra trường (Khoa Đồ họa - Thiết kế mỹ thuật, Đại học Mỹ thuật công nghiệp), Mạnh mới tự tay sắm cho mình chiếc máy ảnh Canon 30D (dòng máy chuyên nghiệp được xem là “khủng” nhất thời điểm năm 2006), để thỏa mãn đam mê của mình.

Công việc chính của anh là thiết kế mỹ thuật, dàn trang, trình bày bìa cho Tạp chí Truyền hình Hà Nội. Về tính chất chuyên môn, việc này không có gì trở ngại đối với người học chuyên ngành như Mạnh, nhưng “vướng” nhất là nguồn ảnh phục vụ việc minh họa quá thiếu khiến tiến độ công việc bị ảnh hưởng nhiều.

Gần 20 năm cầm máy, Viết Anh Mạnh đã “gặt hái” được khá nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế mà bất cứ ai hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật đều mơ ước: giải Nhì Cuộc thi ảnh Báo Tuổi trẻ 2015; giải Nhì Cuộc thi ảnh Phố phường Hà Nội 2017; giải Nhì Cuộc thi Ảnh đẹp Lào Cai 2017; giải Khuyến khích Cuộc thi ảnh quốc tế Tự hào Hà Nội 2019; giải Ba Cuộc thi ảnh Lâm Bình (Na Hang, Tuyên Quang) 2020; huy chương Đồng Cuộc thi ảnh môi trường do Cộng hòa Pháp tổ chức 2018; huy chương Bạc Cuộc thi Ảnh quốc tế 2019 do Câu lạc bộ nhiếp ảnh Gia Định tổ chức (với sự bảo trợ của FIAP - Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế; PSA - Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ; ISF - Hội Nhiếp ảnh không biên giới)…

Anh đề xuất ý tưởng với lãnh đạo ý tưởng tự tạo ra nguồn ảnh để vừa đáp ứng chủ đề, vừa không phụ thuộc vào bên ngoài và được chấp thuận. Thế là, những lúc rảnh rỗi, Mạnh lại “một mình một ngựa” rong ruổi khắp phố phường và các vùng quê ngoại thành Hà Nội, cho đến các tỉnh lân cận để có những bức ảnh theo chủ đề của Ban biên tập, đáp ứng yêu cầu xuất bản của đơn vị.