Doanh nhân Hoàng Hường bị khởi tố: Bí mật mô hình kinh doanh siêu tốc

Dược phẩm Hoàng Hường nổi lên như một hiện tượng thị trường chỉ sau thời gian ngắn thành lập, không phải nhờ sự ổn định quản trị, mà nhờ chiến lược marketing "siêu tốc" và gây sốc. Bằng cách "thần dược hóa" từ viên xương khớp đến nước súc miệng, với những lời quảng cáo phóng đại, công ty đã nhanh chóng thu hút lượng lớn khách hàng chấp nhận chi tiền triệu.

Những phát ngôn mang tính “thần dược” của Hoàng Hường đã đánh trúng tâm lý của nhiều người bệnh, vốn đang rất lo lắng, sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn với hy vọng tìm được phương thuốc hiệu quả. Dù chi phí một liệu trình không hề rẻ, nhiều khách hàng vẫn chấp nhận chi hàng triệu đồng để mua. Sự việc gây ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ.

Thổi phồng công dụng xương khớp: 'Giải quyết tất tần tật từ đầu xuống chân'

Đỉnh điểm của chiến lược quảng cáo này là buổi phát trực tiếp vào năm 2022, khi bà Hoàng Hường khẳng định sản phẩm viên xương khớp của công ty có thể "giải quyết được tất tần tật các vấn đề đau nhức xương khớp từ đầu xuống chân". Sự cường điệu hóa này không chỉ dừng lại ở phạm vi công dụng, mà còn liên quan đến thời gian hiệu quả.

Bà Hường nhấn mạnh người dùng chỉ cần sử dụng 1-2 tuần là có thể cải thiện 50-60% tình trạng bệnh, và tuyên bố "trường hợp nặng thì 2 tháng là khỏi hẳn, bất kể đau đến mức nào".

Nước súc miệng: 'Trị hôi miệng từ kiếp trước sang kiếp này'