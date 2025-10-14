Doanh nhân ‘đam mê’ Poker cũng bị bắt cùng Shark Bình

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) khởi nghiệp từ năm 2001 với Công ty CP Giải pháp Phần mềm Hòa Bình (PeaceSoft). Ban đầu, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phần mềm cho doanh nghiệp, sau đó chuyển hướng sang thương mại điện tử và mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác.

Ngoài khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hòa Bình về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam: Đào Minh Phú, Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thái Hà, Trần Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Thanh Hương về cùng tội danh trên.

10 bị can trong vụ “Shark Bình” bị khởi tố, bắt tạm giam gồm những ai?

Đến năm 2013, PeaceSoft tái cấu trúc thành Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương lai - tiền thân của CTCP Tập đoàn NextTech (NextTech Group) - tập trung đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ tài chính, thương mại điện tử, logistics điện tử và giáo dục - xã hội. Khi thành lập, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật.

Từ đó đến nay, doanh nghiệp đã nhiều lần thay đổi thông tin đăng ký về vốn điều lệ và nhân sự cấp cao. Giai đoạn 2020, vốn điều lệ của NextTech tăng từ 100 tỉ đồng lên 500 tỉ đồng, với các cổ đông gồm ông Nguyễn Hòa Bình góp 350 tỉ đồng (70%), ông Nguyễn Huy Hoàng góp 50 tỉ đồng (10%) và ông Đào Minh Phú góp 100 tỉ đồng (20%). Ông Bình đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Tuy nhiên, đến tháng 10/2023, vốn điều lệ của NextTech giảm mạnh xuống còn 4,2 tỉ đồng. Tương tự, một doanh nghiệp trong hệ sinh thái NextTech là Công ty CP Cổng Trung gian Thanh toán Ngân Lượng - khởi đầu với vốn 52,7 tỉ đồng, Ngân Lượng nhiều lần tăng vốn, có thời điểm lên gần 370 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 1/2024, vốn điều lệ giảm trở lại mức 52,7 tỉ đồng.