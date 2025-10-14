Doanh nhân ‘đam mê’ Poker cũng bị bắt cùng Shark Bình

10 bị can trong vụ “Shark Bình” bị khởi tố, bắt tạm giam gồm những ai?
Ngoài khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hòa Bình về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam: Đào Minh Phú, Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thái Hà, Trần Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Thanh Hương về cùng tội danh trên.
Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) khởi nghiệp từ năm 2001 với Công ty CP Giải pháp Phần mềm Hòa Bình (PeaceSoft). Ban đầu, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phần mềm cho doanh nghiệp, sau đó chuyển hướng sang thương mại điện tử và mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác.
Đến năm 2013, PeaceSoft tái cấu trúc thành Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương lai - tiền thân của CTCP Tập đoàn NextTech (NextTech Group) - tập trung đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ tài chính, thương mại điện tử, logistics điện tử và giáo dục - xã hội. Khi thành lập, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật.
Từ đó đến nay, doanh nghiệp đã nhiều lần thay đổi thông tin đăng ký về vốn điều lệ và nhân sự cấp cao. Giai đoạn 2020, vốn điều lệ của NextTech tăng từ 100 tỉ đồng lên 500 tỉ đồng, với các cổ đông gồm ông Nguyễn Hòa Bình góp 350 tỉ đồng (70%), ông Nguyễn Huy Hoàng góp 50 tỉ đồng (10%) và ông Đào Minh Phú góp 100 tỉ đồng (20%). Ông Bình đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
Tuy nhiên, đến tháng 10/2023, vốn điều lệ của NextTech giảm mạnh xuống còn 4,2 tỉ đồng. Tương tự, một doanh nghiệp trong hệ sinh thái NextTech là Công ty CP Cổng Trung gian Thanh toán Ngân Lượng - khởi đầu với vốn 52,7 tỉ đồng, Ngân Lượng nhiều lần tăng vốn, có thời điểm lên gần 370 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 1/2024, vốn điều lệ giảm trở lại mức 52,7 tỉ đồng.
Cùng với biến động về vốn điều lệ tại NextTech, quyền lực điều hành cũng dần được chia sẻ khi vị trí Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật thay đổi liên tục. Từ năm 2022, chức danh này lần lượt chuyển qua ông Đào Minh Phú, rồi đến ông Đào Mạnh Dũng từ tháng 4/2024.
Việc ông Đào Mạnh Dũng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật diễn ra không lâu sau khi Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải xuất hiện trong cơ cấu cổ đông của NextTech, nắm 0,5% vốn điều lệ từ lần cập nhật tháng 11/2023.
Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải thành lập tháng 8/2023 với vốn điều lệ 3,8 tỉ đồng, do chính ông Đào Mạnh Dũng làm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Đến tháng 7/2024, doanh nghiệp này tăng vốn mạnh lên 127 tỉ đồng.
Doanh nhân ‘đam mê’ Poker Đào Minh Phú là ai?
Ngoài Shark Bình thì doanh nhân Đào Minh Phú cũng là nhân vật nổi tiếng bị bắt trong vụ án này. Đào Minh Phú (sinh năm 1980) từng là Tổng Giám đốc điều hành của Tập đoàn NextTech (NextTech Group). Không chỉ là một doanh nhân thành đạt Đào Minh Phú còn có niềm “đam mê” đặc biệt với một môn thể thao Poker.
Tham gia Poker từ năm 2019, Đào Minh Phú đã từng tham dự nhiều giải đấu trong nước, quốc tế và giành nhiều vị trí cao trong các Tournament thuộc hệ thống của Asian Poker Tour (APT).
Tại sự kiện Triton Super High Roller Series $50,000 NLH 8-Handed 2023 được tổ chức ở Quảng Nam vào đầu tháng 3/2023, doanh nhân Đào Minh Phú đã đoạt chức vô địch. Chiến thắng giải đấu này, ông Đào Minh Phú mang về số tiền 1,67 triệu USD (gần 40 tỷ đồng).