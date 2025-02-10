Doanh nghiệp Việt trình làng 3 mẫu UAV 'Make in Vietnam' đa lĩnh vực

Ba dòng UAV của CT UAV không chỉ nghiên cứu UAV cho mục đích quân sự – an ninh, mà mở rộng sang các lĩnh vực dân sinh có nhu cầu cấp thiết.

Tại Triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2025 diễn ra từ ngày 1 - 3/10 tại Hà Nội, CT UAV – thành viên của CT Group - giới thiệu ba mẫu UAV mới đại diện cho ba mảng ứng dụng tiêu biểu: giám sát – tuần tra, phòng cháy chữa cháy và nông nghiệp thông minh.

Cụ thể mẫu CT-VTOL-3D-44 là dòng UAV cánh bằng có sải cánh 4,4m, tải trọng 10kg, tích hợp khả năng cất – hạ cánh thẳng đứng. Điểm nổi bật của mẫu UAV này là trần bay 3.000m, tốc độ 110–145 km/h, thời gian hoạt động liên tục 180 phút. Với năng lực này, nó có thể bao quát hàng chục nghìn hecta rừng, phục vụ tuần tra, giám sát cháy rừng, chống khai thác gỗ trái phép, hoặc theo dõi bờ biển, biên giới, hải đảo.

Đối với dòng Hexarotor Firefighting UAV, đây là sản phẩm được đánh giá mang tính “cách mạng” trong công tác phòng cháy chữa cháy đô thị. Hệ thống UAV này có khả năng hoạt động tự động bằng AI, thực hiện dẫn ống phun nước, phun bọt khí, thả bóng cháy để dập lửa.