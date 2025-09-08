Doanh nghiệp Việt chủ động ứng phó với thuế đối ứng của Mỹ

Từ 7/8, thuế đối ứng với hầu hết đối tác thương mại của Mỹ dành cho Việt Nam là 20%, thấp hơn tuyên bố ban đầu của Tổng thống Donald Trump là 46%. Tuy nhiên với hàng hóa đã được xếp lên tàu, đang trên hành trình và được thông quan trước 12h01 sáng 5/10 thì vẫn được áp dụng mức thuế cũ của Sắc lệnh 14257.

Mức thuế này cao hơn so với thuế suất đang áp dụng của nhiều ngành hàng xuất khẩu sang Mỹ. Do đó các doanh nghiệp vẫn nuôi kỳ vọng Chính phủ và Bộ Công Thương sẽ có đàm phán để giảm thêm thuế đối ứng, đồng thời các doanh nghiệp đã chủ động các giải pháp trong xuất khẩu.

Ngành dệt may chủ động các phương án xuất khẩu. (Ảnh minh họa)

Chuẩn bị kịch bản xuất khẩu mới

Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty May Việt Tiến và Tổng Công ty May 10, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam - cho biết, trước kia, hàng may mặc Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ chịu thuế tùy theo từng mã sản phẩm. Trong đó có mã hưởng mức thuế 0%, có mã chịu mức 9,5%, 15,5% hoặc 18,5%. Mã chịu mức thuế cao nhất là áo khoác 27,5%.

Vì thế, mức thuế mới 20% tuy có khiến nhiều mã sản phẩm bị áp cao hơn nhưng cũng không làm doanh nghiệp may mặc xuất khẩu quá bị động, nhất là khi tâm lý đã được chuẩn bị từ trước.

“Chúng tôi đã xây dựng kịch bản và chuẩn bị phương án ứng phó từ tháng 4, thời điểm Mỹ bắt đầu công bố về thuế đối ứng. Doanh nghiệp đã có phương án dịch chuyển, sẵn sàng cho trường hợp kém lạc quan nhất. Ban đầu, chúng tôi chuẩn bị tâm thế ứng phó với kịch bản xấu, thuế lên đến 30-46%. Nên con số chính thức 20% là một tín hiệu tích cực, thấp hơn nhiều so với lo ngại ban đầu", ông Giang nói.