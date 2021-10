Doanh nghiệp TMĐT trong nước đang “vẽ” bản đồ nông sản, đặc sản Việt

Hàng Việt chiếm tỉ trọng cao trong danh mục bách hóa online

Theo một nghiên cứu mới được iPrice công bố, hàng Việt bán chạy trong danh mục bách hóa online, chiếm tỉ trọng cao trên 2 sàn nội địa: Sendo có đến 81% sản phẩm thuộc nhà sản xuất trong nước và con số này ở sàn Tiki là 63%.

Số liệu thống kê về các mặt hàng bách hóa, nông sản đặc sản được thu thập từ danh mục bán chạy trong 3 trang đầu tiên từ các sàn Tiki.vn và Sendo.vn vào ngày 13/9. Số liệu thu thập thực tế trên sàn Sendo từ 1/1/2019 đến 31/8/2021 cho các sản phẩm có nguồn gốc Việt Nam và có từ khóa "Đặc sản" trong tên hoặc mô tả sản phẩm.

Báo cáo thương mại điện tử (TMĐT) quý II/2021 của iPrice và số liệu từ Google cũng cho thấy, lượt tìm kiếm từ khóa liên quan đến cửa hàng tạp hóa trực tuyến tăng tới 223% so với quý trước đó. Số lượt tìm kiếm tăng 11 lần trong tháng 7 so với tháng 5 và 3,6 lần so với tháng 6 khi lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 được triển khai tại một số tỉnh, thành phố. Tất cả cho thấy nhu cầu mùa dịch của khách hàng tập trung chủ yếu cho ngành hàng này.

Đáng chú ý, báo cáo iPrice ghi nhận các sản phẩm bán chạy trên 2 sàn nội địa còn có nông sản, đặc sản, chiếm 27% các sản phẩm bán chạy. Điều này cho thấy, những mặt hàng đặc sản và nông sản trên môi trường online đang dần được người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn.