Doanh nghiệp ở Bình Dương trở lại sản xuất sau khi dịch bệnh được kiểm soát

“Trở lại trạng thái bình thường, công ty bắt buộc phải mở rộng chỗ ăn, chỗ ở và tăng chi phí hỗ trợ cho công nhân đảm bảo cuộc sống. Về chi phí, hiện tại công ty phải bù lỗ rất nhiều nhưng quan trọng là đảm bảo sản xuất, giữ chân được công nhân để hoàn thành đơn hàng trong thời gian tới”, ông Vũ Văn Hậu nói.

Suốt 2 tháng ngưng hoạt động do có ca mắc COVID-19, Công ty TNHH SV Probe Việt Nam, ở phường An Phú, thành phố Thuận An tranh thủ đầu tư trang thiết bị cho nhà máy theo đúng quy định, hướng dẫn để phòng dịch. Khi tất cả đã ổn định, công ty đã cho công nhân trở lại nhà máy nhưng số lượng chỉ khoảng 160 người, tương đương 30% tổng số công nhân. Xác định “sống chung với dịch”, công ty đang cố gắng kiểm soát dịch bệnh từ bên ngoài, tổ chức sản xuất an toàn trong nhà máy.

Ông Nguyễn Kim Phi, Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH SV Probe Việt Nam cho biết, để thích ứng với quy trình vừa sản xuất vừa chống dịch trong thời gian tới, doanh nghiệp mong muốn được nhanh chóng tiêm đủ 2 liều vaccine cho người lao động để tạo hệ miễn dịch: “Quan trọng hơn hết, Bình Dương phải kiểm soát được dịch, bởi nhân viên ở các vùng nhưng họ không đi làm, không đến doanh nghiệp thì không có nhân lực để hoàn thành đơn hàng. Thứ 2 là vấn đề tiêm vaccine phòng COVID-19 phải đẩy nhanh tiến độ. Công ty đã đăng ký đợt tiếp theo cho hơn 20% còn lại nhưng chưa được tiêm”.

Hỗ trợ doanh nghiệp