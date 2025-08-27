Doanh nghiệp logistics và sàn TMĐT ngoại: Từ đối tác cộng sinh đến kẻ 'không được chọn'

Hiện nay, để củng cố vị thế, các sàn ngoại tập trung xây dựng một hệ sinh thái khép kín, nơi các dịch vụ hỗ trợ quan trọng như logistics và thanh toán được tích hợp và kiểm soát chặt chẽ.

Với tổng giá trị giao dịch (GMV) đạt 22 tỷ USD trong năm 2024 (theo số liệu của Google, Temasek và Bain & Company) và dự báo sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 28% trong giai đoạn 2025 – 2033 (theo báo cáo của IMARC), thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam đã trở thành một phần không thể thiếu trong nền kinh tế số.

Thị trường này chứng kiến sự tập trung quyền lực lớn vào hai nền tảng hàng đầu là Shopee (chiếm 65% thị phần GMV) và TikTok Shop (28% thị phần) - theo báo cáo của Momentum Works. Tổ chức này ước tính, tổng giá trị giao dịch của 4 sàn giao dịch điện tử Shopee, Lazada, TikTok Shop và Tiki tại Việt Nam năm 2024 đạt 16 tỷ USD.

Các sàn TMĐT đã mang đến nền tảng công nghệ và lối tiêu dùng mới. Nhưng khi quyền lực trở nên quá lớn, mô hình kinh doanh của họ đã kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị. Điều này đang dần thay đổi mối quan hệ giữa sàn và các đơn vị vận chuyển nội địa.

Từ vị thế đối tác ngang hàng trong giai đoạn đầu, các công ty Việt Nam trong lĩnh vực logistics đang ngày càng yếu thế, dần bị biến thành những "người phụ thuộc" và tạo nên một thị trường thiếu sự cạnh tranh công bằng.

Thuật toán khép kín của sàn TMĐT

Trước đây, các sàn TMĐT và công ty logistics hoạt động theo mô hình đối tác cộng sinh. Các công ty chuyển phát đóng vai trò thiết yếu giúp các sàn hoàn thiện đơn hàng và mở rộng quy mô.

Nhưng hiện nay, để củng cố vị thế, các sàn ngoại tập trung xây dựng một hệ sinh thái khép kín, nơi các dịch vụ hỗ trợ quan trọng như logistics và thanh toán được tích hợp và kiểm soát chặt chẽ. Mô hình này, tuy mang lại sự tiện lợi cho người dùng, lại đang trở thành một rào cản cạnh tranh hiệu quả đối với các doanh nghiệp bên ngoài hệ sinh thái của sàn.