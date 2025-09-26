Doanh nghiệp lao đao vì dự án đình trệ do vướng xác định giá đất

Khu phức hợp Tháp Quan sát Thủ Thiêm dự kiến thu 4.000 tỷ đồng từ giá đất

Có hướng dẫn, nhưng vẫn bế tắc

Sự đình trệ này không chỉ khiến doanh nghiệp lao đao vì không thể đưa sản phẩm ra thị trường để hoàn vốn, mà còn gây bức xúc cho nhà đầu tư trong, ngoài nước và làm chậm tiến độ thu ngân sách.

Theo UBND TP.HCM, thời gian qua, việc triển khai Luật Đất đai năm 2024 cùng các nghị định liên quan, trong đó có Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ Nghị định 102, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, đã kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác xác định giá đất cụ thể. Nhờ đó, nguồn lực đất đai được khai thông, thu hút thêm dòng vốn đầu tư từ các doanh nghiệp BĐS trong và ngoài nước, góp phần gia tăng nguồn thu ngân sách, tạo tâm lý an tâm cho nhà đầu tư.

Theo Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM Lê Hoàng Châu, việc tháo gỡ vướng mắc trong khâu định giá đất không chỉ giúp tăng thu ngân sách, mà còn giải phóng nguồn cung, tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai dự án, qua đó góp phần phục hồi kinh tế. Ông nhấn mạnh, nhiều năm qua, TP.HCM đã bỏ lỡ nguồn thu lớn từ đất đai vì ách tắc này và nếu được giải quyết, nguồn thu sẽ tăng mạnh.