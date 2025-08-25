Doanh nghiệp địa ốc xoay trục đầu tư

Bước vào giai đoạn hậu Covid-19, lượng khách hàng mua để đầu tư đã sụt giảm nghiêm trọng. Nguyên nhân chính, theo ông Tuấn, là nhiều nhà đầu tư đang “mắc kẹt” ở các dòng sản phẩm như đất nền, nhà phố, biệt thự biển, hay cả các dự án nhà phố - biệt thự ở, chưa thể bán ra để thu hồi dòng tiền. Cộng thêm khủng hoảng tài chính, nguồn vốn của nhóm khách hàng chuyên đầu tư bất động sản gặp khó, khiến họ chưa quay lại thị trường.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam cho rằng, trong giai đoạn 2015 - 2020, thị trường bất động sản sôi động, nhưng lượng khách hàng tại các dự án được mở bán chiếm đa số là nhà đầu tư. Theo đó, phân khúc chung cư, giao dịch tại mỗi dự án, khách đầu tư chiếm khoảng 60%.

Để tiêu thụ sản phẩm, các doanh nghiệp địa ốc đang nỗ lực điều hướng dòng tiền vào phân khúc vừa túi tiền, phục vụ nhóm khách hàng ở thực. Đây cũng chính là “phao cứu sinh” của thị trường hiện nay.

“Theo tìm hiểu hiện nay, tại TP.HCM, phân khúc chung cư ghi nhận nhu cầu mua nhà ở thực tăng mạnh. Trong khi đó, số lượng dự án chào bán tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam đang ở mức cao. Đơn cử, quý II, thị trường phía Nam có tới hơn 22.000 sản phẩm căn hộ chung cư được chào bán. Để tiêu thụ số sản phẩm này, các doanh nghiệp bất động sản đang nỗ lực giải bài toán thanh khoản bằng cách điều hướng dòng tiền vào các sản phẩm vừa túi tiền, phục vụ cho nhóm khách hàng ở thực. Đây cũng chính là ‘phao cứu sinh’ của doanh nghiệp địa ốc hiện nay”, ông Tuấn nói.

Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp mới mở bán đều tung ra chính sách thanh toán linh hoạt, hỗ trợ mua nhà, mức giá tầm trung, hướng thẳng tới nhóm khách hàng ở thực.

Ông Nguyễn Huy Vũ, trợ lý Tổng giám đốc Công ty Sea Holdings, đơn vị phát triển Dự án Destino Centro tại xã Mỹ Yên (tỉnh Tây Ninh) cho biết, ngay từ khi phát triển dự án, doanh nghiệp đã nhắm tới nhóm khách hàng ở thực là tâm điểm. Các chính sách bán hàng đều hướng tới người mua để ở, đặc biệt là cư dân địa phương.