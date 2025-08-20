Doanh nghiệp địa ốc tính đường dài

Doanh nghiệp địa ốc đang đặt nhiều kỳ vọng vào thị trường năm 2026

Lộ những toan tính mới

Tám tháng của năm 2025 đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản phía Nam. Trong báo cáo tình hình bất động sản 2 quý đầu năm của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM nêu rõ, kể từ năm 2024, thị trường bất động sản cả nước nói chung, phía Nam nói riêng đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, chuyển sang giai đoạn phục hồi, tăng trưởng trở lại theo xu thế tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, năm sau tốt hơn năm trước.

Cụ thể, trong năm 2023, thị trường bất động sản TP.HCM tăng trưởng âm, cho đến quý I/2024 vẫn còn âm -0,5%, nhưng kể từ quý II/2024 đã chuyển sang tăng trưởng dương 2,94%, quý III/2024 tiếp tục tăng trưởng dương 6,7% và cả năm 2024 tăng trưởng dương 9%. Sáu tháng đầu năm 2025 tăng trưởng dương 9,1% so với cuối năm 2024.

Cùng với sự tăng trưởng của thị trường, các doanh nghiệp địa ốc tiếp tục phục hồi và có những tính toán cho mỗi giai đoạn của năm 2025 và cả năm 2026.

Cuối năm 2025 sẽ là giai đoạn quan trọng giúp thị trường bất động sản tạo nền tảng vững chắc trước khi chính thức bước vào chu kỳ phục hồi vào năm 2026. Các yếu tố hỗ trợ ngày càng rõ nét hơn.