Doanh nghiệp địa ốc tính đường dài

|Doanh nghiệp địa ốc đang đặt nhiều kỳ vọng vào thị trường năm 2026
Lộ những toan tính mới
Tám tháng của năm 2025 đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản phía Nam. Trong báo cáo tình hình bất động sản 2 quý đầu năm của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM nêu rõ, kể từ năm 2024, thị trường bất động sản cả nước nói chung, phía Nam nói riêng đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, chuyển sang giai đoạn phục hồi, tăng trưởng trở lại theo xu thế tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, năm sau tốt hơn năm trước.
Cụ thể, trong năm 2023, thị trường bất động sản TP.HCM tăng trưởng âm, cho đến quý I/2024 vẫn còn âm -0,5%, nhưng kể từ quý II/2024 đã chuyển sang tăng trưởng dương 2,94%, quý III/2024 tiếp tục tăng trưởng dương 6,7% và cả năm 2024 tăng trưởng dương 9%. Sáu tháng đầu năm 2025 tăng trưởng dương 9,1% so với cuối năm 2024.
Cùng với sự tăng trưởng của thị trường, các doanh nghiệp địa ốc tiếp tục phục hồi và có những tính toán cho mỗi giai đoạn của năm 2025 và cả năm 2026.
Tại Công ty cổ phần Địa ốc Phú Đông, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phó tổng giám đốc cho biết, cuối quý IV/2025, doanh nghiệp sẽ ra mắt dự án nhà ở xã hội tại phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng). Dự án này doanh nghiệp bắt tay hợp tác cùng chủ đầu tư được cấp phép để triển khai, đang được Phú Đông tổ chức xây dựng phần móng.
“Dự án là phép thử cho Phú Đông trong định hướng phát triển mạnh với các dự án nhà ở xã hội trong thời gian tới. Hiện chúng tôi tham gia đấu thầu hàng loạt dự án nhà ở xã hội do Nhà nước mời các doanh nghiệp tham gia phát triển tại TP.HCM và Đồng Nai”, bà Thảo thông tin.
Ngoài ra, bà Thảo cũng cho biết, doanh nghiệp đã gần hoàn thiện pháp lý 2 dự án tại khu vực phường Dĩ An (TP.HCM), trong đó một dự án có diện tích hơn 8 ha, với 200 căn nhà phố và hơn 1.000 căn chung cư; một dự án khác tại mặt tiền đường Quốc lộ 1K (phường Thủ Đức), được Phú Đông tính toán cho ra mắt vào quý I/2026.
Ông Nguyễn Thanh Quyền, Tổng giám đốc Thắng Lợi Group chia sẻ, doanh nghiệp ông đang trong giai đoạn hoàn tất pháp lý, nhà mẫu tại Dự án The Win City tại xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh). Dự án này được Thắng Lợi Group bắt tay cùng 3 đơn vị là CTCP Gỗ An Cường, Công ty Hải Sơn và Công ty Xây dựng Central để phát triển.
The Win City có quy mô 13,1 ha, được chia làm 3 phân khu với 18 block, cung ứng ra thị trường gần 6.000 căn hộ. Để phát triển thành công dự án này, Thắng Lợi Group đã trải qua 4 năm theo đuổi pháp lý. Dự án sẽ ra mắt thị trường vào quý IV/2025.
Là một “tân binh” tham gia thị trường bất động sản TP.HCM, với dự án đầu tay mang tên The Aspira tại phường Dĩ An (Bình Dương cũ, nay là TP.HCM) vừa ra mắt và chính thức mở bán vào cuối tháng 8 này. Mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn Highrise hé lộ kế hoạch cho giai đoạn phát triển tiếp theo trong quý I/2026, đó là sẽ ra mắt Dự án The An tại tuyến đường Quốc lộ 1K, gồm 2 block chung cư cao cấp với số lượng khoảng 1.000 căn hộ chung cư.
Một dự án nữa có thể triển khai trong năm 2026 mà Sài Gòn Highrise tính toán triển khai mang tên The Areca cũng tại phường Dĩ An.
Tập đoàn Novaland đánh dấu sự trở lại trong việc xây dựng và bán hàng, khi cuối quý IV sẽ ký hợp đồng mua bán với khách hàng tại Dự án The Grand Manhattan (phường Sài Gòn, TP.HCM) sau nhiều năm chờ đợi được khơi thông pháp lý. Doanh nghiệp sẽ dồn lực xây dựng và bàn giao nhà cho khách hàng tại dự án này vào cuối năm 2026.
Bên cạnh đó là việc triển khai xây dựng và bán hàng trở lại tại Dự án Aqua City, phường Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) sau khi được tỉnh Đồng Nai gỡ vướng thành công trong tháng 4/2025.
Ông Phùng Quang Hải, Tổng giám đốc Tập đoàn Quốc tế Năm Sao cũng cho biết, cuối quý IV, doanh nghiệp sẽ chính thức ra mắt và bán hàng 2 dự án condotel cao cấp tại phường Vũng Tàu (TP.HCM). Cả hai dự án vừa được doanh nghiệp khởi công xây dựng vào cuối tháng 6, hiện đã hoàn thành xong nhà mẫu, chuẩn bị cho việc bán hàng.
Cụ thể, dự án đầu tiên là Five Star Odyssey, được xây dựng trên diện tích đất 8.189 m2, với 4 tầng hầm, 50 tầng cao. Dự án có 427 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, cùng 996 căn hộ nghỉ dưỡng. Dự án thứ hai là Five Star Poseidon, xây dựng trên diện tích 8.730 m2, với 3 tầng hầm, 43 tầng cao, gồm 460 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao quốc tế và 1.072 căn hộ nghỉ dưỡng.
Công ty TNHH Sàn giao dịch Bất động sản VinaViling chia sẻ, trong năm 2026 sẽ ra mắt dự án chung cư đầu tiên tại tỉnh Tây Ninh.
Các doanh nghiệp như Phát Đạt, C-Holding, Khải Hoàn Land, Trần Anh Group, Him Lam… đều có những kế hoạch trong năm 2026, theo đó sẽ tung ra hàng loạt dự án khắp cả nước.
Tin tưởng thị trường phát triển bền vững
Ông Trần Văn Hiếu, Tổng giám đốc OBC Holdings cho biết, các doanh nghiệp đã chuẩn bị kỹ cho việc phát triển dự án vào cuối năm 2025 cũng như năm 2026.
Với OBC Holdings, hiện đã có trong tay 6 quỹ đất tại các phường Tân Đông Hiệp, An Phú, Thuận Giao, Phú Lợi và Thủ Dầu Một, TP.HCM. Kế hoạch của doanh nghiệp là mỗi năm sẽ triển khai phát triển một dự án.
“Thị trường đang phát triển khá tích cực, với những dự án mới mở bán tăng mạnh. Nhưng các doanh nghiệp vẫn chưa chọn năm 2025 là năm phát triển mạnh của mình vì họ nhận thấy thị trường bất động sản TP.HCM và cả nước vẫn còn một số khó khăn, nhưng mức độ khó khăn sẽ giảm dần theo thời gian. Dự kiến từ nửa cuối năm 2026 trở đi, thị trường sẽ chuyển sang giai đoạn phát triển lành mạnh và bền vững hơn. Đây cũng là thời điểm mà chúng tôi lựa chọn để ra hàng dự án tiếp theo”, ông Hiếu nói.
Cũng theo ông Trần Văn Hiếu, việc chọn cuối năm 2025 và năm 2026 là bàn đạp phát triển là vì khi đó cơ chế, chính sách, pháp luật mới thực sự đi vào áp dụng. Dự báo, sang năm 2026, thị trường bất động sản sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, phát triển lành mạnh và đúng hướng.
Tương tự, ông Lưu Quang Tiến, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu bất động sản Dat Xanh Services (DXS-FERI) nhận định, cuối năm 2025 sẽ là giai đoạn quan trọng giúp thị trường bất động sản tạo nền tảng vững chắc trước khi chính thức bước vào chu kỳ phục hồi vào năm 2026. Các yếu tố hỗ trợ ngày càng ghi dấu ấn rõ nét hơn, từ chính sách tín dụng, đầu tư hạ tầng kết nối, giải ngân đầu tư công… đến tâm lý nhà đầu tư, sự chủ động của doanh nghiệp.
Một điểm đáng chú ý, theo ông Tiến, đó là đã hình thành các vùng thị trường “dẫn sóng” tập trung tại những đô thị vệ tinh, nơi đang hút mạnh dòng tiền nhờ lợi thế về giá và tiềm năng kết nối hạ tầng. Trong đó, kế hoạch phát triển của các doanh nghiệp địa ốc cũng cho thấy họ đang hướng chủ yếu vào các thị trường này để ra mắt dự án mới trong quý IV/2025 và năm 2026.
“Sức cầu cuối năm 2025 sẽ cải thiện đáng kể, đặc biệt tại các thị trường dẫn sóng, nơi ghi nhận nhu cầu ở thực gia tăng và dòng tiền quay trở lại. Song song với đó, nguồn cung thứ cấp sẽ được phân bổ đều hơn giữa các khu vực, với sự đa dạng về phân khúc khi nhiều dự án dự kiến hoàn tất và bàn giao trong năm tới. Về tổng thể, những chuyển biến này đang củng cố niềm tin thị trường, tạo nền tảng vững vàng cho chu kỳ phục hồi toàn diện vào năm 2026”, ông Tiến nói.