Doanh nghiệp địa ốc phía Nam cần được cởi trói

Doanh nghiệpbất động sản và thị trường vẫn còn nhiều khó khăn trong phát triển

UBND đã “cởi” nhưng sở vẫn chưa “mở”

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM về giải quyết khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản theo yêu cầu của Tổ Công tác 1435, đến nay, Thành phố ghi nhận số lượng dự án bất động sản còn nhiều khó khăn, vướng mắc gồm 64 dự án và 1 kiến nghị của công dân.

Thành phố đã thực hiện rà soát, phân nhóm các dự án, cập nhật kết quả thực hiện. Trong đó, đã tháo gỡ vướng mắc hoặc không còn kiến nghị ra khỏi diện theo dõi, xử lý, gồm 35/64 dự án (tăng 1 dự án so với kỳ báo cáo trước).

Các dự án Thành phố cần tiếp tục theo dõi, xử lý, gồm 29/64 dự án, trong đó có 3 dự án thuộc thẩm quyền của cơ quan Trung ương. Thành phố đang tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan có báo cáo kết quả thực hiện, tổng hợp, tham mưu UBND TP.HCM tổ chức cuộc họp để xem xét, giải quyết theo các nhóm vướng mắc liên quan như chủ trương đầu tư, quy hoạch, đất đai, nghĩa vụ tài chính... làm cơ sở để báo cáo Tổ Công tác 1435 của Chính phủ kết quả thực hiện, cũng như kiến nghị các nội dung vượt thẩm quyền của Thành phố.

Ngày 9/12/2024, kỳ họp thứ 20, HĐND TP.HCM, ông Dương Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND Thành phố cho biết, đã có 34/64 dự án bất động sản đã được tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc. Trong đó, Tổ công tác của Thành phố đã giải quyết xong 9 dự án và tiếp tục giao các sở ngành, rà soát đối với 21 dự án.

Tới nay đã qua 6 tháng năm 2025, theo số liệu từ Sở Xây dựng báo cáo, thì so với tháng 12/2024 mới có thêm 1 dự án được “cởi trói” nâng số dự án từ 34 lên 35 dự án.