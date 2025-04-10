Doanh nghiệp địa ốc 'hiến kế' giảm giá nhà

Hiện nhiều chủ đầu tư buộc phải giảm giá gián tiếp thông qua khuyến mãi, chiết khấu, thay vì hạ giá niêm yết. Khoản này được trích từ lợi nhuận của doanh nghiệp.

Tổng giám đốc Tập đoàn Trần Anh Long An, ông Trần Đức Vinh khẳng định, muốn giảm giá nhà phải rút ngắn thời gian cấp phép. “Nếu thay vì kéo dài 3-5 năm, thủ tục được xử lý trong 12-20 tháng thì chi phí lãi vay, thuế đất sẽ giảm đáng kể. Ngoài ra, cần xem xét lại cách tính tiền sử dụng đất, áp dụng bảng giá đất hợp lý như trước đây thì giá nhà sẽ hạ mạnh”, ông Vinh đề xuất.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phó tổng giám đốc Công ty Địa ốc Phú Đông nhận định, lãi suất vay quá cao đang là gánh nặng lớn. Nếu được giảm lãi suất, giá nhà sẽ “nhẹ gánh” hơn. Tuy nhiên, bà cũng lo ngại việc cắt giảm chi phí xây dựng để tiết kiệm sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình, tiềm ẩn rủi ro cho người mua.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kim Oanh Group, bà Đặng Thị Kim Oanh thì cho rằng, giải pháp cốt lõi là tăng nguồn cung nhà ở phù hợp nhu cầu thực. Các địa phương cần ưu tiên quỹ đất, chính sách ưu đãi cho dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và nhà thương mại giá thấp. Khi nguồn cung phân khúc này dồi dào, sẽ tạo áp lực cạnh tranh và kéo giá nhà thương mại giảm theo.

Bà Oanh cũng nhấn mạnh, cần sớm tháo gỡ vướng mắc pháp lý, xử lý các dự án “treo”, minh bạch hóa thủ tục giao đất, định giá đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Song song đó, Nhà nước nên triển khai gói tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội, đồng thời hỗ trợ vay lãi suất thấp cho người thu nhập trung bình và thấp để mua nhà.

Nhiều chuyên gia cũng lưu ý, để giải quyết tận gốc, chính sách nhà ở cần đồng bộ cả phía cung và cầu. Không chỉ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, mà còn phải tạo điều kiện cho người dân tiếp cận vốn vay mua nhà dài hạn với lãi suất phù hợp. Khi người mua có cơ hội tiếp cận nhà ở, thị trường sẽ vận hành lành mạnh hơn, tránh tình trạng cung - cầu lệch pha và cơn sốt giá tái diễn.