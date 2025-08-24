Doanh nghiệp địa ốc chạy đua tung chính sách bán hàng ưu đãi

Chính sách bán hàng chính là đòn bẩy giúp giao dịch bất động sản tăng mạnh

Loạt chính sách ưu đãi đặc biệt

Triển khai bán hàng giai đoạn II, Dự án chung cư Phú Đông SkyOne (phường Dĩ An, TP.HCM), Phú Đông Group quyết định thay đổi hoàn toàn chính sách bán hàng đã thực hiện ở giai đoạn I và đưa ra nhiều chính sách đặc biệt.

Theo chính sách mới, khách hàng chỉ cần trả góp 4,5 triệu đồng mỗi tháng, lãi suất cố định 5%/năm trong 5 năm đầu. Đây được xem là mức lãi suất rất cạnh tranh và an toàn trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho các gia đình trẻ.

Bên cạnh đó, chính sách đặc biệt được áp dụng tại dự án này là Quỹ An cư, hỗ trợ người mua vay thêm 10% giá trị căn hộ nếu có vốn tích lũy ban đầu thấp. Khoản vay này chỉ tính lãi suất cố định 5% vào cuối kỳ, khi khách hàng nhận nhà. Quỹ An cư hiện áp dụng cho 100 căn hộ đầu tiên của Phú Đông SkyOne, tạo cơ hội sở hữu nhà ở dễ dàng hơn bao giờ hết cho người trẻ và các gia đình trẻ.

Ngoài ra, khách hàng có thể chọn phương thức trả chậm linh hoạt: thanh toán 65% để nhận nhà, phần còn lại (35%) được trả sau, không vay, không lãi, giúp giảm áp lực tài chính đáng kể trong giai đoạn đầu. Với mức thu nhập ổn định khoảng 9,5 triệu đồng/tháng, người mua có thể bắt đầu hành trình an cư với căn hộ hiện đại, đầy đủ tiện nghi.