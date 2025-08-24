Doanh nghiệp địa ốc chạy đua tung chính sách bán hàng ưu đãi

|Chính sách bán hàng chính là đòn bẩy giúp giao dịch bất động sản tăng mạnh
Loạt chính sách ưu đãi đặc biệt
Triển khai bán hàng giai đoạn II, Dự án chung cư Phú Đông SkyOne (phường Dĩ An, TP.HCM), Phú Đông Group quyết định thay đổi hoàn toàn chính sách bán hàng đã thực hiện ở giai đoạn I và đưa ra nhiều chính sách đặc biệt.
Theo chính sách mới, khách hàng chỉ cần trả góp 4,5 triệu đồng mỗi tháng, lãi suất cố định 5%/năm trong 5 năm đầu. Đây được xem là mức lãi suất rất cạnh tranh và an toàn trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho các gia đình trẻ.
Bên cạnh đó, chính sách đặc biệt được áp dụng tại dự án này là Quỹ An cư, hỗ trợ người mua vay thêm 10% giá trị căn hộ nếu có vốn tích lũy ban đầu thấp. Khoản vay này chỉ tính lãi suất cố định 5% vào cuối kỳ, khi khách hàng nhận nhà. Quỹ An cư hiện áp dụng cho 100 căn hộ đầu tiên của Phú Đông SkyOne, tạo cơ hội sở hữu nhà ở dễ dàng hơn bao giờ hết cho người trẻ và các gia đình trẻ.
Ngoài ra, khách hàng có thể chọn phương thức trả chậm linh hoạt: thanh toán 65% để nhận nhà, phần còn lại (35%) được trả sau, không vay, không lãi, giúp giảm áp lực tài chính đáng kể trong giai đoạn đầu. Với mức thu nhập ổn định khoảng 9,5 triệu đồng/tháng, người mua có thể bắt đầu hành trình an cư với căn hộ hiện đại, đầy đủ tiện nghi.
Đối với những khách hàng có tiềm lực tài chính mạnh hơn và muốn thanh toán nhanh, Phú Đông Group dành tặng mức chiết khấu hấp dẫn lên đến 10%, giúp tối ưu ngân sách và gia tăng giá trị đầu tư ngay từ thời điểm ban đầu.
Tương tự, tại Dự án TT AVIO, Công ty cổ phần TT Capital cũng áp dụng chính sách bán hàng mới so với những lần mở bán trước. Theo đó, khách hàng có thể cùng chủ đầu tư đàm phán mức thanh toán theo từng tháng, hoặc tiến độ thanh toán phù hợp.
Một chính sách đang thu hút sự chú ý tại Dự án TT AVIO là khách hàng chỉ cần đóng 20% giá trị căn hộ, sau đó có thể ngưng thanh toán trong 30 tháng. Ví dụ, căn hộ 56 m2 có giá khoảng 1,9 tỷ đồng, khách mua chỉ cần đóng 395 triệu đồng (20% giá trị căn hộ) và ngưng thanh toán trong 30 tháng tiếp theo. Phần còn lại vay ngân hàng được chủ đầu tư hỗ trợ 100% lãi suất và ngân hàng ân hạn gốc.
Phương án trả góp 9 triệu đồng mỗi tháng mà không cần vay ngân hàng là cách chủ đầu tư Dự án TT AVIO nhẹ nhàng trao tổ ấm chất lượng đến hàng ngàn cư dân. Cụ thể, khách hàng đóng 20% giá trị căn hộ; đến mốc ký hợp đồng mua bán thì đóng thêm 10% và sau đó góp chỉ 9 triệu đồng mỗi tháng - không vay, không lãi - đến khi giao nhà. Với chính sách này, khách hàng có thu nhập ổn định hằng tháng có thể dễ dàng hiện thực hóa giấc mơ an cư.
Tại Dự án Salacia Villas (phường Tân Thành, TP.HCM), chủ đầu tư VinaLiving đang áp dụng chính sách chiết khấu 2% trong tháng 8/2025 và 1% trong tháng 9/2025.
Trong khi đó, khách hàng mua nhà tại Dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa (xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh) chỉ cần thanh toán trước 30%, ngân hàng hỗ trợ cho vay 70% và chủ đầu tư sẽ hỗ trợ ân hạn lãi gốc trong vòng 2 năm. Ngoài ra, chủ đầu tư MIK còn chiết khấu cho khách hàng 0,5% giá trị nhà làm quà tân gia; chiết khấu 12,5% với những khách hàng thanh toán tiến độ nhanh.
Ở đợt bán hàng tháng 8 này, chung cư Destino Centro (xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh) do SEA Holdings làm đơn vị phát triển dự án, cũng có chính sách chiết khấu lớn, giảm trực tiếp vào giá nhà. Cụ thể, trong tháng 8/2025, khách mua nhà sẽ được giảm 1,5%, gia đình dưới 35 tuổi sẽ được giảm thêm 0,5%, khách hàng có địa chỉ thường trú tại tỉnh Tây Ninh và xã Bình Chánh (TP.HCM) được giảm tiếp 0,5%. Khách hàng mua từ 2 căn trở lên được giảm thêm 1,5%, khách hàng thanh toán 70% giá trị sản phẩm sẽ được giảm trực tiếp 7%.
Tập đoàn Sun Group đang triển khai bán sản phẩm tại Dự án bất động sản nghỉ dưỡng Blanca City (phường Vũng Tàu, TP.HCM) với các chính sách như miễn phí quản lý căn hộ condotel trong 1 năm, tặng các gói nghỉ dưỡng cao cấp cho khách hàng mua nhà tại Dự án, đồng thời tặng 2 chỉ vàng cho khách hàng; giảm 9% giá trị sản phẩm nhà phố, biệt thự tại Dự án.
Tập đoàn Khải Hoàn Land cũng vừa thông báo chính sách bán hàng trong tháng 8 và tháng 9/2025 của Dự án Khải Hoàn Prime (Nhà Bè, TP.HCM). Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 15% giá trị nhà và ký hợp đồng mua bán, sau đó thanh toán 1% giá trị nhà mỗi tháng. Khách hàng sẽ được hưởng lãi suất vay mua nhà cố định chỉ 3,8%/năm cho gói vay 36 tháng, đồng thời được chiết khấu lên tới 12% giá trị căn nhà nếu chọn phương thức thanh toán nhanh, hoặc thanh toán 3,9 triệu đồng/tháng cho căn 1 phòng ngủ, thanh toán 5,7 triệu đồng/tháng cho căn 2 phòng ngủ.
|Thị trường nhà ở kỳ vọng giảm giá nhờ chính sách chiết khấu cho khách hàng từ chủ đầu tư
Lực đẩy để giao dịch tăng trở lại
Những chương trình ưu đãi được áp dụng trong giai đoạn này thể hiện rằng, các chủ đầu tư sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận với khách hàng, chấp nhận lãi ít, thậm chí không có lãi để bán được hàng, tạo thanh khoản, có nguồn thu nhằm duy trì hoạt động. Việc tăng khuyến mãi, tăng chiết khấu để bán hàng cũng là cách cân bằng lại dòng tiền của doanh nghiệp. Do đó, khách hàng có nhu cầu sở hữu nhà trong giai đoạn này cũng được hưởng lợi nhiều hơn.
Bà Đặng Thị Phương Dung, Giám đốc Kinh doanh Tập đoàn Trần Anh cho rằng, thời gian qua, kinh tế khó khăn ảnh hưởng đến tâm lý của người mua nhà. Trong bối cảnh nhiều khách hàng gặp khó về dòng tiền, các chủ đầu tư chủ động đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ phù hợp và hấp dẫn.
“Mức vay 30 - 50% giá trị căn nhà được đánh giá là phù hợp. Yếu tố quan trọng là khả năng chi trả của từng cá nhân. Các doanh nghiệp sẽ tính toán để đưa ra lộ trình thanh toán linh động, phù hợp với khả năng của khách hàng”, bà Dung nói.
Thực tế cho thấy, các dự án có chính sách thanh toán tốt thì lượng giao dịch luôn cao hơn các dự án chỉ áp dụng chính sách đơn thuần là hỗ trợ lãi suất ngân hàng, ân hạn lãi gốc.
Ông Phùng Quang Hải, Tổng giám đốc Tập đoàn Quốc tế Năm Sao chia sẻ, chính sách ưu đãi mà doanh nghiệp đưa ra chủ yếu nhắm vào khách hàng có nhu cầu ở thực. Để hỗ trợ khách hàng, doanh nghiệp đã tính toán kỹ lưỡng để có thể chiết khấu, giảm lãi suất, ân hạn… Đây cũng là cơ hội cho người lao động có thời gian tích lũy dòng tiền để sở hữu căn nhà.
“Hiện giá nhà khá cao. Tuy nhiên, các chủ đầu tư không thể trực tiếp hạ giá bán so với mức giá chung của thị trường, vì làm như vậy sẽ gây mất cân bằng giá, làm ảnh hưởng tới tính cạnh tranh và khi thị trường tăng giá mạnh, thì chủ đầu tư rất khó đẩy giá tăng lên. Với việc áp dụng chính sách chiết khấu, khách hàng sẽ mua được nhà với giá thấp hơn”, ông Hải nói.
Theo nhận định của các chuyên gia, thanh khoản bất động sản sẽ phục hồi trong quý III/2025 nhờ động thái giảm lãi suất, chính sách bán hàng hấp dẫn và tâm lý mua bất động sản vào dịp cao điểm giữa năm. Đây cũng là giai đoạn doanh nghiệp chịu áp lực doanh số bán hàng. Vì thế, động thái tung giỏ hàng kèm các chính sách ưu đãi lớn là cơ hội cho người mua nhà.