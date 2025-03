Doanh nghiệp có nữ chủ tịch vừa bị bắt nợ thuế hơn 1.000 tỷ, nhiều nhất Nghệ An

Cũng trong năm 2024, Thiên Minh Đức bị quản lý thị trường xử phạt hành chính, tước giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu 45 ngày do vi phạm điều kiện kinh doanh.

Ngày 17/1, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tham ô tài sản; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan; đồng thời khởi tố đối với 7 bị can.

Trong đó, công an bắt tạm giam bà Chu Thị Thành và 4 thuộc cấp.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 188 triệu đồng đối với Thiên Minh Đức do chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp số tiền hơn 2 tỷ đồng, tính đến 30/11/2024.