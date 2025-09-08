Doanh nghiệp cà phê làm được điều chưa từng có trong lịch sử

Thống kê của Cục Hải quan cho thấy, trong 7 tháng năm nay, khối lượng cà phê xuất khẩu chỉ tăng nhẹ 7,4% nhưng giá trị lại tăng mạnh 64,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu 1,06 triệu tấn cà phê các loại, thu về gần 6 tỷ USD chỉ trong 7 tháng. Đây là con số cao chưa từng có trong lịch sử ở ngành hàng thế mạnh này của nước ta.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân 7 tháng ước đạt 5.672,2 USD/tấn, tăng 53,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Thặng dư thương mại cà phê trong 7 tháng đạt 5,78 tỷ USD, tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái.