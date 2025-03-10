Doanh nghiệp blockchain chặn người dùng trong nước là phản ứng tiêu cực, bột phát

Một trong những điểm đáng chú ý tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, được Chính phủ ban hành và có hiệu lực ngày 9/9 vừa qua, là các doanh nghiệp phát hành tài sản mã hóa chỉ được chào bán, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài.

Theo ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), ở thời điểm hiện tại, khó có thể khẳng định ngay mức độ hấp dẫn của thị trường tài sản mã hoá sắp được ban hành, cụ thể là Real World Assets (RWA), tức tài sản thực được token hoá, với nhà đầu tư trong nước. Nếu thị trường thực sự chứng minh được sức hút, chắc chắn chính sách sẽ phải điều chỉnh để mở rộng phạm vi tiếp cận. Đây là quá trình điều chỉnh và thích ứng bình thường mà nhiều quốc gia đi trước cũng đã trải qua.

Ông Trung cũng lưu ý rằng Nghị quyết 05/2025/NQ-CP chỉ là cơ chế thí điểm với thời hạn tối đa 5 năm. Trong giai đoạn này, Nhà nước có thể theo dõi, đánh giá và điều chỉnh chính sách khi cần thiết.