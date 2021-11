Doanh nghiệp bị tước giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Your browser does not support the audio element.

Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Vũ Tuấn Anh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần kỹ thuật môi trường Đại Việt, tọa lạc tại quận Hà Đông, Hà Nội.

Theo đó, doanh nghiệp này đã có hành vi vi phạm "hoạt động không đúng phạm vi, lĩnh vực theo nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đã được cấp đối với các thông số: Tổng phenol, tổng clo hữu cơ, tổng HCBVTV photpho hữu cơ, bari, bạc, coban, niken, selen, crom VI, xyanua, phenol, benzene.