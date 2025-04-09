Doanh nghiệp bị 'tra tấn' từ 20 cuộc gọi lạ, Sở Tài chính Đà Nẵng cảnh báo

Ngày 4/9, Sở Tài chính TP Đà Nẵng phản hồi về việc một doanh nghiệp phản ánh sau khi đăng ký thành lập, liên tục nhận hàng chục cuộc gọi mạo danh cán bộ tài chính, thuế yêu cầu kết bạn Zalo để làm thủ tục.

Trước đó, anh N.T.M (trú tại Đà Nẵng) phản ánh qua cổng góp ý của thành phố về việc sau khi đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính vào ngày 23/8, anh liên tục nhận 20 cuộc gọi từ các đầu số lạ, tự xưng là cán bộ Sở Tài chính, cơ quan Thuế Thanh Khê. Những người này yêu cầu anh kết bạn Zalo để hoàn tất thủ tục cho doanh nghiệp.