Doanh nghiệp bị 'tra tấn' từ 20 cuộc gọi lạ, Sở Tài chính Đà Nẵng cảnh báo

Hồ Giáp| 04/09/2025 13:46

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục thành lập, một doanh nghiệp ở Đà Nẵng liên tiếp nhận hàng chục cuộc gọi mạo danh cán bộ tài chính, thuế để yêu cầu kết bạn Zalo, thực hiện các thủ tục.

Ngày 4/9, Sở Tài chính TP Đà Nẵng phản hồi về việc một doanh nghiệp phản ánh sau khi đăng ký thành lập, liên tục nhận hàng chục cuộc gọi mạo danh cán bộ tài chính, thuế yêu cầu kết bạn Zalo để làm thủ tục.

Trước đó, anh N.T.M (trú tại Đà Nẵng) phản ánh qua cổng góp ý của thành phố về việc sau khi đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính vào ngày 23/8, anh liên tục nhận 20 cuộc gọi từ các đầu số lạ, tự xưng là cán bộ Sở Tài chính, cơ quan Thuế Thanh Khê. Những người này yêu cầu anh kết bạn Zalo để hoàn tất thủ tục cho doanh nghiệp.

Nhận thấy các cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, anh M. liền ngắt kết nối thì tiếp tục bị gọi đến với những lời lẽ khiếm nhã. Trước khi đăng ký doanh nghiệp, anh chưa từng nhận những cuộc gọi như vậy.

lua dao 1074 14.jpg
Công an Đà Nẵng từng cảnh báo người dân về các cuộc gọi lừa đảo. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Liên quan đến sự việc, Sở Tài chính Đà Nẵng khẳng định không có chủ trương, cũng không cử công chức chủ động liên hệ người dân, doanh nghiệp qua điện thoại hoặc mạng xã hội để hướng dẫn cài đặt ứng dụng, kết bạn Zalo nhằm thực hiện thủ tục hành chính.

Sở cho biết, đơn vị đã có văn bản cảnh báo về tình trạng mạo danh sở để lừa đảo, đồng thời chuyển thông tin tới Cơ quan Cảnh sát điều tra để phối hợp xử lý.

Sở Tài chính khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, chuyển tiền hoặc làm theo hướng dẫn trái quy định từ người lạ qua điện thoại, mạng xã hội.

“Khi nhận tin nhắn, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, cần lưu lại bằng chứng như tin nhắn, ghi âm và phản ánh đến doanh nghiệp viễn thông quản lý thuê bao để xử lý; đồng thời, cung cấp bằng chứng cho cơ quan công an để kịp thời xử lý các đối tượng vi phạm”, Sở Tài chính TP Đà Nẵng lưu ý.

