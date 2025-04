Doanh nghiệp bất động sản tại Bình Dương: Mỏi mắt chờ được đóng tiền sử dụng đất

Hàng loạt dự án khác cũng đang chờ đợi văn bản thông báo phê duyệt đơn giá đất như dự án Picity Sky Park, do Công ty cổ phần Khách sạn đầu tư Kim Sơn làm chủ đầu tư. Dự án được cấp giấy phép xây dựng năm 2024, hiện đã xây dựng tới tầng 5, nhưng chưa có thông báo đóng tiền sử dụng đất.

Hay như Dự án A&T Sky Garden do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị A&T Bình Dương làm chủ đầu tư, có giấy phép xây dựng năm 2024, tới nay dù đã xây dựng tới các tầng nổi, vẫn chưa thể mở bán vì vướng phê duyệt tiền sử dụng đất…

Chưa tìm được đơn vị thẩm định giá đất?

Ông Phạm Văn Trường, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc TTLand cho biết, hiện nay, Bình Dương là tỉnh có số lượng dự án bất động sản được cấp phép xây dựng nhiều nhất các tỉnh phía Nam. Chỉ tính năm 2024, tỉnh này có hơn 10 dự án được cấp giấy phép xây dựng. Đầu năm 2025, tỉnh có thêm 3 dự án mới được giới thiệu ra thị trường.

Tuy nhiên, cũng theo ông Trường, Bình Dương đang phát triển dự án bất động sản theo phương thức cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án, rồi tiếp đó là cấp Quy hoạch 1/500.