Doanh nghiệp bất động sản ồ ạt chuyển trái phiếu thành cổ phiếu

Ồ ạt chuyển đổi

Công ty CP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán: HQC) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. Cụ thể, HQC sẽ phát hành 50 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để đổi 500 tỷ đồng nợ vay. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ thời điểm phát hành. Đáng chú ý, giá phát hành cao hơn 153% giá thị trường mà cổ phiếu HQC đang giao dịch.

HQC phát hành 50 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để đổi 500 tỷ đồng nợ vay.

Trước đó vào ngày 10/5, đại hội cổ đông HQC đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với tổng giá trị lên tới 500 tỷ đồng, tương đương 50 triệu cổ phiếu. Trong đó, khoản nợ 212 tỷ đồng của HQC với Công ty CP Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán: HPX) sẽ được chuyển đổi thành 21,2 triệu cổ phiếu, tương đương 3,38% tỷ lệ sở hữu sau phát hành.

Tại đại hội cổ đông bất thường năm 2025, cổ đông của Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) đã thông qua phương án phát hành 168.014.696 cổ phiếu riêng lẻ với giá phát hành hơn 15.746 đồng/cổ phiếu để hoán đổi cho tổng giá trị khoản nợ hơn 2.645 tỷ đồng thuộc về ba chủ nợ, gồm NovaGroup (2.527 tỷ đồng), Diamond Properties (gần 112 tỷ đồng) và bà Hoàng Thu Châu (gần 7 tỷ đồng).