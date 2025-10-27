Doanh nghiệp bất động sản lãi đậm nhờ đầu tư chứng khoán

NDN cho biết, lợi nhuận quý III tăng so với cùng kỳ là do thị trường chứng khoán có chuyển biến tích cực, lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm nay, Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã chứng khoán: NDN) ghi nhận doanh thu gần 106 tỷ đồng (tăng 2,1 lần) và lợi nhuận sau thuế gần 71 tỷ đồng (gấp 36 lần cùng kỳ).

Tính đến ngày 30/9, danh mục chứng khoán kinh doanh của NDN có giá trị thị trường 651 tỷ đồng, cao hơn 32% so với giá gốc, tương ứng khoản lãi tạm tính 159 tỷ đồng. Phần lớn các khoản đầu tư đều ghi nhận lãi.

NDN đã bán chốt lời một phần cổ phiếu Công ty CP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM), khiến giá trị ghi sổ giảm từ 131 tỷ đồng xuống còn 93 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá trị thị trường của khoản đầu tư này vẫn đạt 177 tỷ đồng, tương đương gấp đôi giá vốn nhờ thị giá VHM tăng liên tục.

NDN cũng thu hẹp tỷ trọng đầu tư tại Công ty CP Gemadept (mã chứng khoán: GMD) từ 61 tỷ đồng xuống còn 26 tỷ đồng. Hiện, danh mục đầu tư vào mã GMD ghi nhận lỗ tạm tính gần 2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản đầu tư vào Tổng công ty Idico (mã chứng khoán: IDC) với giá gốc 44 tỷ đồng từng xuất hiện trong quý II/2025 không còn trong danh mục. Ở chiều ngược lại, NDN bổ sung mới cổ phiếu Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã chứng khoán: VCG) với giá gốc 44 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng năm nay, Nhà Đà Nẵng ghi nhận doanh thu thuần 20 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ. Dù hoạt động kinh doanh cốt lõi suy yếu nhưng điểm tích cực là doanh thu tài chính tăng 39% lên mức 137 tỷ đồng, trong đó hơn 128 tỷ đồng là lãi từ đầu tư chứng khoán. Ngoài ra, NDN còn được hoàn nhập hơn 53 tỷ đồng dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và các khoản đầu tư, nhiều hơn tổng các chi phí tài chính khác cộng lại.