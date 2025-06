Doanh nghiệp bất động sản chạy đua đảo nợ trái phiếu

VIS Rating dự báo, tăng trưởng trái phiếu phát hành năm 2025 sẽ tương đương mức 13% của năm 2024. Các chủ đầu tư bất động sản vẫn sẽ hưởng lợi do dễ tiếp cận tín dụng từ ngân hàng trong bối cảnh môi trường kinh doanh của ngành đang thuận lợi.

Theo VIS Rating, trong 4 tháng đầu năm 2025, nhiều tổ chức đã mua lại và thanh toán trái phiếu trước hạn, với tổng giá trị tăng 97% so với cùng kỳ. Đối với các doanh nghiệp có dòng tiền yếu, kéo dài kỳ hạn trái phiếu là một giải pháp khả thi để tránh rủi ro tái cơ cấu nợ.

Với hơn 19,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VNP sẽ chi khoảng 39 tỷ đồng để hoàn tất đợt chia cổ tức này. Đây là lần đầu tiên VNP chi trả cổ tức kể từ khi giao dịch trên Upcom vào năm 2015. Mức cổ tức 2024 gấp 3,4 lần lãi sau thuế năm 2024 và chiếm đến 59% lợi nhuận chưa phân phối. Sau khi trả cổ tức và trích lập các quỹ, VNP còn lại gần 26 tỷ đồng lợi nhuận giữ lại.

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 (mã chứng khoán: L40) thông báo chốt quyền nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 200%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/6.

Theo đó, cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được nhận thêm 2 cổ phiếu mới. Với 3,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, L40 dự kiến phát hành thêm 7,2 triệu cổ phiếu thưởng. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của L40 sẽ tăng từ 36 tỷ đồng lên 108 tỷ đồng.

Công ty CP May Sông Hồng (mã chứng khoán: MSH) thông báo, ngày 3/6 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). Cụ thể, May Sông Hồng dự kiến phát hành hơn 37,5 triệu cổ phiếu thưởng, tương ứng tỷ lệ 2:1, có nghĩa tức cổ đông sở hữu 2 cổ phần sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Sau phát hành, vốn điều lệ May Sông Hồng sẽ tăng từ hơn 750 tỷ đồng lên 1.125 tỷ đồng.

Vào ngày 5/6, Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, Đất Xanh sẽ phát hành hơn 148 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 100:17. Nguồn vốn phát hành là 1.480 tỷ đồng.