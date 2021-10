Đoạn vũ đạo trong MV 'Savage' của aespa bị nghi đạo nhái BLACKPINK và ITZY: Biên đạo lên tiếng làm rõ nhưng netizen chỉ cảm thấy chán nản

Rất nhiều netizen chi ra rằng động tác này trông hệt như động tác vũ đạo của BLACKPINK trong 'How You Like That' và ITZY trong 'Not Shy'. Vì hai bài hát được đề cập đều là những bản hit nổi tiếng và là của các nhóm nữ nhà Big 3, nhiều người cho rằng sự trùng hợp này là không thể chấp nhận được. Họ cho rằng đã có sự đạo nhái vũ đạo ở đây.

Theo đó một trong những đoạn bắt tai nhất của ca khúc 'Savage' chính là câu hát 'Gimme, gimme now / Gimme, gimme now (tu-tu-tu-tu)'. Lúc này các thành viên aespa đã thực hiện động tác tay mà nếu là fan Kpop thì chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy sự quen thuộc như đã từng thấy ở đâu đó.

Đoạn vũ đạo của BLACKPINK trong 'How You Like That'

Đoạn vũ đạo của ITZY trong 'Not Shy'

Tuy nhiên sau đó netizen lại sớm phát hiện ra rằng biên đạo của 3 ca khúc 'How You Like That', 'Not Shy', và 'Savage' đều là cùng một người: Đó chính là biên đạo nổi tiếng Kiel Tutin. Đến lúc này, người ta cho rằng vụ việc này không phải là vụ việc đạo nhái ý tưởng mà lại cho thấy sự thiếu trách nhiệm của biên đạo. Rất nhiều netizen chỉ trích Kiel Tutin vì đã 'tái sử dụng' lại các động tác giống nhau cho những nghệ sĩ khác nhau, và đều là những động tác highlight trong các bài hát của các nhóm nữ Kpop nổi tiếng.

Bên cạnh những lời góp ý, cũng có rất nhiều bình luận ác ý gửi đến nam biên đạo nổi tiếng này. Bức xúc trước việc mình bị chỉ trích, biên đạo Kiel Tutin đã đăng tải một Story trên Instagram về vấn đề này. Anh đã đưa ra 5 quan điểm giải thích vì sao lại có sự trùng hợp giữa BLACKPINK, ITZY và aespa, và khẳng định mình không có lỗi trong chuyện này.