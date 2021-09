Đoàn từ thiện ca sĩ Đan Trường làm từ thiện, netizen tranh cãi vì một điều

Mới đây, trên TikTok đã đăng tải loạt hình ảnh người dân khu vực phong tỏa nhận được quà từ đoàn từ thiện của ca sĩ Đan Trường - Trung Quang và những người bạn.

Hình ảnh người dân nhận được quà từ thiện đoàn ca sĩ Đan Trường.

Cụ thể, trong clip người dân nhận được rau, củ, mì tôm và đặc biệt có những bức ảnh của ca sĩ Đan Trường kèm chữ kí. Clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.