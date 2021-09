Đoàn thanh niên MobiFone chung tay đóng góp “Triệu túi an sinh”

Khi được hỏi về tinh thần xung phong của các thành viên trong đội hỗ trợ, bạn Tử Long vui vẻ đáp: "Công việc của mình chỉ góp một phần rất nhỏ so với nhiều lực lượng hỗ trợ khác. Tất cả đang làm việc hàng ngày, hàng giờ để lắng lo cho người dân. Là tuổi trẻ MobiFone, mình rất phấn khởi khi được góp sức mình để trao tình yêu thương đến bà con qua từng túi quà. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên mà".

Hơn 5 tiếng đồng hồ kể từ khi nhận hàng, 1.000 túi quà an sinh do MobiFone TP.HCM tài trợ đã sẵn sàng lên xe để vận chuyển đến từng địa bàn. Dù thấm mệt nhưng ánh mắt cười của các anh chị em tình nguyện sáng bừng trên gương mặt vì tất cả đều hiểu công sức của mình sẽ được đền đáp bằng những bữa cơm gia đình của người dân ở đâu đó trên thành phố này khi họ nhận túi quà an sinh.