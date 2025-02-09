Đoàn tàu chở nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đến Bắc Kinh

Reuters đưa tin, đoàn tàu chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến Bắc Kinh trong chuyến thăm Trung Quốc và dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít.

Sau khi đoàn tàu này vào ga xe lửa Bắc Kinh, một đoàn xe hộ tống mang quốc kỳ Triều Tiên đã được nhìn thấy rời khỏi đây.

Ông Kim Jong Un. Ảnh: Reuters.

Trước đó, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã qua biên giới sang Trung Quốc trên chuyến tàu đặc biệt vào sáng sớm nay (2/9).

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un dự kiến ​​sẽ tham dự lễ duyệt binh tại Bắc Kinh vào ngày mai, cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo khác như Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin, nhân chuyến thăm Trung Quốc lần này, Tổng thống Nga Putin và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể sẽ có một cuộc gặp song phương. TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết khả năng diễn ra một cuộc gặp sẽ được thảo luận sau khi ông Kim Jong Un đến Trung Quốc vào hôm nay.

