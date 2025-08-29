Đoàn quân nhân Trung Quốc đến Việt Nam tham gia diễu binh kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Quỳnh Trang/VOV.VN| 29/08/2025 18:57

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Quân ủy Trung ương/Bộ Quốc phòng Trung Quốc quyết định cử Đoàn nghi lễ theo nghi thức cấp quốc gia sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Doan quan nhan trung quoc den viet nam tham gia dieu binh ky niem quoc khanh 2 9 hinh anh 1
Trưa 29/8, khoảng 120 cán bộ, chiến sĩ Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) để chuẩn bị tham gia cuộc diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.
Doan quan nhan trung quoc den viet nam tham gia dieu binh ky niem quoc khanh 2 9 hinh anh 2
Ngay khi chuyên cơ chở lực lượng PLA hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đã phối hợp với phía Trung Quốc hoàn tất các thủ tục nhập cảnh cho đoàn và trang bị, vật chất mang theo; bảo đảm nhanh gọn, an toàn.
Doan quan nhan trung quoc den viet nam tham gia dieu binh ky niem quoc khanh 2 9 hinh anh 3
Sau lễ đón, đoàn di chuyển về nơi ăn nghỉ theo kế hoạch, sẵn sàng tập luyện, tham gia buổi tổng duyệt vào ngày 30/8 và thực hiện các hoạt động diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm sắp tới.
Doan quan nhan trung quoc den viet nam tham gia dieu binh ky niem quoc khanh 2 9 hinh anh 4
Trước đó, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có lời mời Bộ Quốc phòng Trung Quốc cử lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 2/9/2025.
Doan quan nhan trung quoc den viet nam tham gia dieu binh ky niem quoc khanh 2 9 hinh anh 5
Theo kế hoạch, các quân nhân Trung Quốc sẽ có chưa đầy 1 ngày nghỉ ngơi và chuẩn bị cho cuộc tổng duyệt các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành vào sáng 30/8 tại quảng trường Ba Đình.
Doan quan nhan trung quoc den viet nam tham gia dieu binh ky niem quoc khanh 2 9 hinh anh 6
Hồi tháng 4/2025, nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, PLA cũng đã cử các chiến sĩ thuộc Đoàn nghi lễ danh dự tham dự lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Doan quan nhan trung quoc den viet nam tham gia dieu binh ky niem quoc khanh 2 9 hinh anh 7
Việc Việt Nam mời các nước bạn bè truyền thống tham dự lễ kỷ niệm và cử lực lượng tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân và Quân đội Việt Nam với các nước bạn bè. Qua đó cũng khẳng định chủ trương đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.
Theo vov.vn
https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/doan-quan-nhan-trung-quoc-den-viet-nam-tham-gia-dieu-binh-ky-niem-quoc-khanh-29-post1226264.vov
